Booking - BKNG: Der Reiseriese freut sich auf die Sommersaison!

Breakout-Setup bei der Booking-Aktie (BKNG)!

Ungebrochene Reiselust!

Booking (BKNG) - ISIN US09857L1089

Rückblick: Unter einer leicht abfallendne Widerstandslinie sehen wir eine Reihe von Tageskerzen, die zeigen, dass die Booking-Aktie in Kürze den nächsten Schub nach oben starten könnte. Das Halbjahresplus liegt bei 5 Prozent.

Booking-Aktie: Chart vom 14.05.2025, Kürzel: AMZN Kurs: 5216.55 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Vom Zolltheater war der Reisekonzern nicht betroffen. Zudem spricht sowohl fundamental als auch charttechnisch alles für eine weitere Aufwärtsentwicklung bei der Booking-Aktie. Das mittels Pfeil markierte Kursziel liegt im Bereich der von den Analysten genannten Zielrange.

Mögliches bärisches Szenario

Die Weltkonjunktur ist alles andere als berauschend, sodass wir auch mit Rückschlägen in der Reisebranche rechnen dürfen. Mit einem Stop Loss unter den letzten beiden Tageskerzen wäre der Trade gut abgesichert.

Meinung:

Der unangefochtene Platzhirsch im Online-Reisegeschäft hat im letzten Quartal kräftig Kasse gemacht: 5.47 Milliarden USD Umsatz, das sind saftige 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - und deutlich mehr, als die Experten auf dem Zettel hatten (5.18 Milliarden). Auch beim Gewinn wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt: Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 30 Prozent auf stolze 41.55 USD, satte fünf USD mehr als gedacht. Was steckt dahinter? Vor allem der Reisedrang der Menschheit - und der lässt nicht nach. 261 Millionen Übernachtungen wurden über die Plattform gebucht, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders in Europa und der Asien-Pazifik-Region lief das Geschäft wie geschmiert. In Europa war's der Mix aus Binnentourismus und amerikanischen Langstrecken-Touristen mit dicker Brieftasche. In Südostasien sorgte die Lockerung von Visa-Regeln für einen Touristenansturm - inklusive vieler Reisender aus China. Doch damit nicht genug: Booking Holdings legt auch beim Shareholder-Wohlstand nach. Die Dividende steigt um 10 Prozent auf 9.60 USD pro Aktie, und als Bonus gibt's ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden USD obendrauf - zusätzlich zu den bereits laufenden 7.7 Milliarden USD. Analysten werfen ebenfalls mit Lob um sich: Jefferies hebt das Kursziel auf 5.400 USD JPMorgan sogar auf 5.750. Begründung: starke Buchungszahlen, kluge Social-Media-Investitionen und keine Anzeichen von Reisemüdigkeit in Sicht.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 169.75 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1331.81 Mio. USD

Meine Meinung zu Booking ist bullisch.

Quellennachweis: https://anlegerplus.de/booking-aktie-analysten-nach-quartalszahlen-optimistisch/

Veröffentlichungsdatum: 15.05.2025

Autor: Thomas Canali

