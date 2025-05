Frankfurt (www.fondscheck.de) - Fondsgesellschaften flossen im ersten Quartal netto 42,2 Milliarden Euro neue Gelder zu, so Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Davon entfallen 32,5 Milliarden Euro auf offene Publikumsfonds, 9,9 auf offene Spezialfonds und 0,8 Milliarden Euro auf geschlossene Fonds. Aus Mandaten zogen Anleger 1,0 Milliarde Euro ab. Das Neugeschäft der Publikumsfonds dominieren ETFs mit 20,5 Milliarden Euro. Bei den Anlageklassen liegen Aktienfonds mit 15,3 Milliarden Euro vorn. Davon stammen 15,8 Milliarden Euro von Aktien-ETFs, aus aktiv gemanagten Aktienfonds flossen 0,5 Milliarden Euro ab. Rentenfonds verzeichneten insgesamt 12,3 Milliarden Euro neue Gelder. Davon entfallen 4,4 Milliarden Euro auf Renten-ETFs. Mischfonds, die von Mitte 2022 bis Ende 2024 Abflüsse verbucht haben, erhielten in den ersten drei Monaten 2,5 Milliarden Euro. Aus Immobilienfonds zogen Anleger netto 2,1 Milliarden Euro ab. ...

