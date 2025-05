DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq *** 06:30 JP/Industrieproduktion März *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q PROGNOSE: 7,5% 4. Quartal: 7,3% 08:00 DE/Baugenehmigungen März 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1Q *** 09:30 DE/EZB-Direktor Cipollone, Eröffnungsrede bei Treffen des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures *** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV 10:00 DE/Elringklinger AG, HV *** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV 11:00 DE/Dürr AG, HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz März *** 12:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin hält Rede am Vance-Granville Community College 14:00 DE/Biontech SE, HV *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: +2,7% gg Vm zuvor: -11,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai PROGNOSE: 53,5 zuvor: 52,2 *** 17:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Central Bank Communications and Uncertainty" ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

