© Foto: Sebastian Gollnow - dpa

Außenminister Wadephul spricht sich für Trumps 5 Prozent-Ziel bei den NATO-Ausgaben aus. Die Märkte feiern - Rüstungsaktien steigen deutlich. Berlin will nach dem NATO-Gipfel im Juni endgültig entscheiden.Deutschland sorgt mit einem überraschend deutlichen Bekenntnis zu höheren NATO-Ausgaben für Aufsehen. Außenminister Johann Wadephul hat sich offen hinter US-Präsident Donald Trumps Forderung gestellt, die Verteidigungsausgaben der Bündnisstaaten auf 5 Prozent des BIP zu erhöhen. "Das Ergebnis sind in der Tat die fünf Prozent, die Präsident Trump gefordert hat. Wir folgen ihm da", sagte Wadephul beim NATO-Außenministertreffen in der Türkei. "Wir sehen darin ein klares Bekenntnis der …