Zwei Vorstandspräsentationen der Smartbroker Holding innerhalb von nur zwei Tagen - erst live auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt und anschließend auf dem digitalen monatlichen KPI-Call von Airtime. Boersengefluester.de hat sich für die Doppelpackvariante im Mai 2025 entschieden. Gelohnt hat sich das allemal. So war der Vortrag von CEO André Kolbinger schon deshalb so interessant zu beobachten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...