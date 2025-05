Darmstadt (ots) -Der Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud toplink veranstaltet anlässlich seines 30-jährigen Firmenjubiläums erstmals einen "Made in Germany-Partnertag" in Kooperation mit den Unternehmen Epos, Snom, Telecom Behnke und Vodia. Auf dem von toplink eigens für Fachhandelspartner und Hersteller konzipierten Partnertag präsentieren die Kooperationspartner Dienstleistungen und Produkte rund um Cloud-Telefonie, die allesamt "Made in Germany" sind. Der Partnertag findet am Dienstag, 24. Juni 2025 bei toplink in Darmstadt statt und beinhaltet neben Vorträgen unter anderem auch ein Business Speed Dating, offene Gesprächsrunden und Live-Demonstrationen.Tarkan Akman, Chief Marketing Officer (CMO) bei toplink, erklärt: "Seit 30 Jahren steht toplink für Innovation, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das ist ein Versprechen, das unsere Kunden und Partner zu schätzen wissen und welches wir mit Stolz jeden Tag neu leben. Vom ISP zum MSP mit eigenem Telekommunikationsnetz, bietet toplink seit seiner Gründung eine breite Palette an Dienstleistungen und behält dabei die Kontrolle über die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Infrastruktur. Zusammen mit unseren Partnern freuen wir uns darauf, unsere gemeinsamen Kunden auch zukünftig mit nachhaltigen Cloud-Lösungen und Top-Technologien made in Germany begeistern zu können."Innovativ, sicher und zuverlässig sind laut toplink die wesentlichen Merkmale aller Services und Hardware- und Software-Komponenten für Cloud-Telefonie, die auf dem "Made in Germany-Partnertag" von den beteiligten Unternehmen präsentiert werden.Almir Sulaj, Account Manager Enterprise Solutions DACH bei Epos, sagt: "Aus Sennheiser Communications hervorgegangen, entwickeln wir Premium-Audiolösungen, welche Einzelpersonen und Teams dabei unterstützen, sich mit der Welt um sie herum zu vernetzen und zu kommunizieren."Christian Rapp, Interop & Key Accounts Director DACH bei Snom, einem Anbieter von IP-basierten Telefonie- und Kommunikationslösungen, erklärt: "Eine wesentliche Stärke von Snom ist die Nähe zu seinen Partnern, denn nichts kann das persönliche Gespräch und die direkte Zusammenarbeit ersetzen. Daher freuen wir uns auf den 'Made in Germany-Partnertag' unseres langjährigen Partners toplink zusammen mit Telekom Behnke, Epos und Vodia, mit denen wir zumeist ebenso lange Beziehungen pflegen. Diese gewachsenen Partnerschaften führen zu exzellenten Produkten und Lösungen. Darauf sind wir stolz."Ein weiteres Thema auf dem "Made in Germany-Partnertag" sind unter anderem Tür-Sprechstellen. Dazu erläutert Ralf Michels, Geschäftsführer bei Telecom Behnke: "Unsere professionellen Sprechstellen in Metallbauweise werden ausschließlich in Deutschland entwickelt, gefertigt und betreut. Dadurch erzielen wir eine hochwertige und zuverlässige Qualität, auf die unsere Kunden seit Jahrzehnten vertrauen."Anastasios Papadopoulos, Vertriebsleiter DACH beim Hersteller von Cloud-Telefonanlagen Vodia, betont: "Vodia wurde in Deutschland von Christian Stredicke gegründet, der zuvor Snom mitgegründet hatte. Auch wenn er später in die USA zog, ist Vodia seinen deutschen Wurzeln immer treu geblieben. Unsere Zusammenarbeit mit toplink besteht seit mehr als 15 Jahren, und wir sind stolz darauf, Teil einer so langjährigen und vertrauensvollen Partnerschaft zu sein. Im Laufe der Jahre haben wir eng zusammengearbeitet, um sichere, zuverlässige und zukunftsfähige Kommunikationslösungen für Unternehmen bereitzustellen. Es ist großartig, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der nicht nur unsere Werte teilt, sondern auch unsere Vision für die Zukunft der Cloud-Kommunikation."Pressekontakt:toplink GmbHTarkan AkmanTel. +49 (0)6151 62750presse@toplink.deOriginal-Content von: toplink GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54065/6035062