Berlin (ots) -Eine aktuelle Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY konstatiert, dass Deutschland im Jahr 2024 den stärksten Rückgang bei Investitionsprojekten aller europäischen Top-Standorte hinnehmen musste. Dazu erklärt die AfD-Bundessprecherin Dr. Alice Weidel:"Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Deutschland verliert massiv an Attraktivität für Investoren. Seit 2017 hat sich die Zahl ausländischer Investitionsprojekte nahezu halbiert. Besonders Kapitalgeber aus den USA wenden sich von Deutschland ab. Aber auch heimische Investoren sehen kaum noch Hoffnung für lohnende Projekte in der Bundesrepublik und verlagern ihre Geschäfte zunehmend nach Osteuropa.Diese katastrophale Entwicklung ist nur der Vorbote eines flächendeckenden Niedergangs. Der Absturz der deutschen Wirtschaft ist die unmittelbare Folge einer energiepolitischen Geisterfahrt, die bereits unter der CDU-Kanzlerin Angela Merkel begann, von der rot-grünen Ampel noch forciert wurde und von der schwarz-roten Regierung Merz nahtlos fortgesetzt wird.Hohe Steuern, Bürokratie, ruinöse Strompreise und die jetzt auch noch im Grundgesetz verankerte planwirtschaftliche Illusion einer "CO2-Neutralität" sind ein Alptraum für unseren Industriestandort und treiben dringend benötigtes Kapital förmlich aus dem Land. Statt auf echte und nachhaltige Wachstumsimpulse setzt Merz auf hohe Rüstungsausgaben und wirkungslose Haushaltskosmetik. So verspielt diese Regierung die Zukunft eines Industrielandes.Die AfD steht für eine wirtschaftliche Kehrtwende. Grundlage dafür ist günstige Energie durch Wiederinbetriebnahme effizienter Kernkraftwerke sowie durch die Wiederaufnahme von Gaslieferungen aus Russland. Zudem braucht die Wirtschaft Entlastung: Alle klimaschutzbezogenen steuerlichen Nachteile für deutsche Unternehmen müssen umgehend abgeschafft werden.Nur mit einer pragmatischen, ideologiefreien Politik können wir den Standort Deutschland wieder nach vorne bringen - im Interesse unserer Bürger, unseres Wohlstands und unseres Sozialstaats."