Willkommen zum "eMobility Update' von electrive! Wir stellen Ihnen ein neues elektrisches SUV vor. Und zwar den MG S5 EV, der kommenden Montag in Deutschland in den Verkauf geht. Das Fahrzeug ist der Nachfolger des MG ZS EV und könnte dem Markt neue Impulse geben. Was der Stromer aus China kann und was er kostet? Wir haben die Details! Der brandneue MG S5 EV kommt wie aktuell alle Fahrzeuge der Marke MG aus China, auch wenn MG ursprünglich einmal ...

