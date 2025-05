© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der Nutzfahrzeug- und Bushersteller Iveco Group kündigte am Donnerstag an, den Plan zur Abspaltung oder zum Verkauf seines Verteidigungsgeschäfts voranzutreiben. Einer der Interessanten: Rheinmetall. Am Donnerstag teilte die Gruppe mit, dass der Vorstand den Abspaltungsplan genehmigt habe, der noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll. Das Unternehmen fügte hinzu, dass auch ein Verkauf des Verteidigungsgeschäfts geprüft werde, nachdem Iveco vorläufiges Interesse potenzieller Käufer erhalten habe. "Der Vorstand hat daher die Geschäftsleitung beauftragt, die Vorbereitungen für die Abspaltung fortzusetzen und gleichzeitig diese vorläufigen Interessen zu prüfen", heißt es in einer Mitteilung …