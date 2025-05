Formichettis mutige Vision und sein zukunftsweisender kreativer Ansatz läuten eine neue Ära für die legendäre Kosmetikmarke ein

The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) und M·A·C Cosmetics gaben heute die Ernennung von Nicola Formichetti zum Global Creative Director mit Wirkung zum 19. Mai 2025 bekannt. Als renommierter Kreativdirektor, Designer und kulturelle Ikone bringt Formichetti seine visionäre Kunstfertigkeit, seine genreübergreifende Kreativität und seine kundenorientierte Denkweise in die globale Kreativstrategie von M·A·C ein. Er wird direkt an Aïda Moudachirou-Rébois, Senior Vice President und Global General Manager von M·A·C, berichten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514737731/de/

Photograph by Matthew Brookes

Die Ernennung von Formichetti ist ein entscheidender Moment für M·A·C, da die Marke weiterhin die Zukunft der Schönheit durch bahnbrechende Innovationen und kulturelle Relevanz prägt. Seine dynamische Herangehensweise an Kreativität, die an der Schnittstelle von Mode, Musik, Kultur und Technologie angesiedelt ist, wird M·A·C neue Impulse verleihen und die Produktinnovation, kreative Kooperationen und die globale Kundenbindung vorantreiben. In seiner neuen Funktion wird Formichetti die Strategie, Konzeption und Umsetzung der kreativen Vision von M·A·C gestalten und das globale Image und die Wirkung der Marke an allen Kontaktpunkten stärken von Kampagnen und Social-Media-Plattformen bis hin zu Produkten, Verpackungen und immersiven Einkaufserlebnissen. Im Kern basiert M·A·C auf Kunstfertigkeit und als Künstler und Visionär wird Formichetti eine zentrale Rolle dabei spielen, neu zu definieren, was Kunstfertigkeit für die nächste Generation von Verbrauchern bedeutet. Er wird ein multidisziplinäres Kreativteam leiten und dabei auf dem legendären Erbe der Marke in den Bereichen Kunst, Trendsetting, grenzenloser Selbstentfaltung und Individualität aufbauen, um mutige Geschichten zu erzählen, die weltweit einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

"Nicola ist ein kreatives Talent, wie es nur einmal in einer Generation vorkommt. Er verkörpert perfekt die mutige, furchtlose Energie von M·A·C und unserer globalen Community", so Aïda Moudachirou-Rébois. "Genau wie unsere Kunden ist Nicola leidenschaftlich, ausdrucksstark und weiß, wie man Grenzen überschreitet. Seine Ernennung ist nicht nur eine Würdigung seiner künstlerischen Leistungen, sondern spiegelt auch unser Engagement wider, unseren Kunden stets aktuelle, kreative und authentische Produkte zu bieten. Er ist der ideale Kreativdirektor, um die Marke in ihr nächstes spannendes Kapitel zu führen."

Formichetti ist bekannt für seine genreübergreifende Arbeit mit globalen Superstars wie Lady Gaga, seine kreative Leitung einiger der einflussreichsten Modehäuser und seinen Ruf für trendsetzende Kooperationen. Damit ist er einzigartig qualifiziert, M·A·C dabei zu unterstützen, seine Mission als Marke für "All Ages, All Races, All Genders" zu erfüllen. Dank seiner japanischen und italienischen Wurzeln bringt er eine global ausgerichtete Perspektive mit, die tief mit der integrativen Philosophie von M·A·C im Einklang steht. Sein zukunftsorientierter Ansatz verbindet Technologie und digitale Innovation auf nahtlose Weise, erweitert kreative Grenzen und definiert neu, wie Schönheit und Mode ein globales Publikum ansprechen.

"Die Ernennung von Nicola ist ein mutiger Schritt nach vorne für M·A·C und für The Estée Lauder Companies", erklärte Jane Hertzmark Hudis, Executive Vice President und Chief Brand Officer, The Estée Lauder Companies. "Nicola bringt die Vision, die mutige Kreativität und die Erfolgsbilanz mit, um die Marke M·A·C in ihrer nächsten Wachstumsphase zu neuen Höhen zu führen. Wir freuen uns sehr, hochkarätige kreative Talente für The Estée Lauder Companies gewinnen zu können."

"Diese Ernennung ist ein weiterer entscheidender Schritt für The Estée Lauder Companies bei der Umsetzung unserer kürzlich vorgestellten Vision "Beauty Reimagined", deren Ziel es ist, das weltweit kundenorientierteste Unternehmen im Bereich Luxuskosmetik zu werden", erklärte Stéphane de La Faverie, President und CEO von The Estée Lauder Companies. "Ein wesentlicher Bestandteil von Beauty Reimagined ist es, die Verbraucher dort abzuholen, wo sie stehen. Mit seiner einzigartigen Fähigkeit, den Puls der Kultur zu erfassen, wird Nicola dazu beitragen, spannende und innovative Produkte und Erlebnisse zu entwickeln. Die enorme Markenwertigkeit von M·A·C entfaltet ihre größte Kraft, wenn sie sich mit der Zeit weiterentwickelt und Nicola wird seine kreative Vision nutzen, um eine neue Generation von Verbundenheit, Selbstverwirklichung und Loyalität zu inspirieren.

"M·A·C ist eine ikonische Marke, die sich stets für Menschen und Gemeinschaften eingesetzt hat, die die Kultur voranbringen", erklärte Formichetti. "Nachdem ich bereits bei meiner Nicopanda-Kollektion und der M·A·C VIVA GLAM-Kampagne mit der Marke zusammengearbeitet habe, freue ich mich sehr, zurückzukehren und meine Vision in dieses nächste Kapitel einzubringen. Die Welt sehnt sich nach Kreativität, Schönheit und Verbundenheit und ich freue mich darauf, dies auf magische Weise zum Leben zu erwecken.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zu solchen Aussagen gehören auch die verschiedenen Zitate. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen innerhalb der Grenzen seiner Kenntnisse über sein Geschäft und seine Geschäftstätigkeit beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören die Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung der Strategie, einschließlich des Plans zur Gewinnrückführung und zum Wachstum des Unternehmens, die erfolgreiche Übergabe der Unternehmensführung sowie weitere Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin oder anderweitig gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und ein Verwalter von Luxus- und Prestigemarken weltweit. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AER IN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, der DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD, und BALMAIN Beauty verkauft.

ELC-L

ELC-B

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514737731/de/

Contacts:

Medienarbeit:

Diederik Koenders

dkoenders@maccosmetics.com

Investorenbeziehungen:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com