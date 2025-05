© Foto: AXINO Capital

In seinem neuen Video auf wallstreetONLINE TV erklärt Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, warum die kommenden Basel-3-Regeln das globale Bankensystem massiv verändern könnten und was das für den Goldmarkt bedeutet."Die Banken haben lange gezögert, doch jetzt wird es ernst", sagt Willhöft. Ganz bald werde physisches Gold als erstklassiger Sicherheitenwert (Tier 1 Asset) anerkannt - gleichgestellt mit Bargeld und Staatsanleihen. Papiergold hingegen verliert an regulatorischer Attraktivität und könnte zum Ladenhüter werden. Wer verstehen will, warum die Zentralbanken weltweit ihre Goldreserven aufstocken, warum physische Auslieferungen an der COMEX auf Rekordniveau sind und wie Anleger …