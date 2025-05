Mastercard und MoonPay revolutionieren Zahlungen mit Stablecoins

Mastercard und MoonPay haben eine Partnerschaft geschlossen, um Stablecoins als Mainstream-Zahlungsmittel zu etablieren, indem sie Mastercard-Karten mit Stablecoin-Guthaben verknüpfen und so weltweite Transaktionen an über 150 Millionen Akzeptanzstellen ermöglichen.

Partnerschaft zwischen Mastercard und MoonPay

Eine Partnerschaft zwischen Mastercard und MoonPay soll Stablecoins als Mainstream-Zahlungsmittel etablieren. Das geht aus einer Pressemeldung von Mastercard hervor. Unternehmen und Fintechs können ihren Kunden demnach künftig Mastercard-Karten anbieten, die direkt mit Stablecoin-Guthaben der Nutzer verknüpft sind. Diese Karten ermöglichen es, Stablecoins in Fiat-Währung umzuwandeln und weltweit an über 150 Millionen Akzeptanzstellen von Mastercard zu bezahlen.

Die Zusammenarbeit nutzt die API-gestützte Stablecoin-Infrastruktur von Iron, die MoonPay im März übernommen hat. Diese Technologie erleichtert Unternehmen die Integration von Stablecoin-Zahlungen und verwandelt Krypto-Wallets in digitale Bankkonten für nahtlose globale Transaktionen. Besonders profitieren werden Unternehmen, Neobanken und Zahlungsdienstleister, die Auszahlungen und Überweisungen effizienter gestalten möchten - etwa für Gig-Arbeiter, Freiberufler oder Content-Creator. Auch grenzüberschreitende Geldtransfers sollen durch die Partnerschaft schneller und kostengünstiger werden.

Vertrauen und Reichweite: Mastercard meets Krypto-Welt

Die Kombination aus Mastercards globalem Zahlungsnetzwerk und MoonPays Infrastruktur, die die Krypto-Ökonomie mit über 500 führenden Plattformen wie Wallets und Börsen verbindet, verspricht innovative und sichere Zahlungslösungen. MoonPay erreicht über 100 Millionen aktive Krypto-Nutzer, von denen 20 Millionen monatlich Stablecoin-Transaktionen durchführen und 120 Millionen Stablecoin-Guthaben halten. Diese Zahlen unterstreichen die wachsende Nachfrage nach zugänglichen Zahlungslösungen mit digitalen Assets.

"Wir definieren neu, wie Geld global fließt, und treiben einen Wandel im Zahlungsverkehr voran", erklärte Scott Abrahams, Executive Vice President für globale Partnerschaften bei Mastercard. "Zusammen mit MoonPay schaffen wir eine vertrauensvolle Verbindung zwischen Krypto- und traditioneller Finanzwelt, basierend auf Sicherheit und Skalierbarkeit."

Stablecoins für den Alltag

Die Partnerschaft ermöglicht es, Stablecoins in alltäglichen Szenarien einzusetzen - sei es beim Einkaufen in einem lokalen Markt im asiatisch-pazifischen Raum oder bei der Bezahlung eines europäischen Lieferanten durch ein lateinamerikanisches Unternehmen. MoonPay-CEO Ivan Soto-Wright betonte: "Mit Mastercard bringen wir vertrauensvolle Stablecoin-Karten zu Krypto-Nutzern weltweit. Die Übernahme von Iron und unsere langjährige Beziehung zu Mastercard ermöglichen eine neue Ära von Zahlungen an über 150 Millionen Händlerstandorten."

Ein Schritt Richtung Zukunft

Die Kooperation baut auf Mastercards Expertise im Bereich globaler Stablecoin-Zahlungen auf und unterstreicht das Ziel, Menschen und Unternehmen jederzeit und überall Stablecoin-Zahlungen zu ermöglichen. Für Verbraucher und Händler gleichermaßen bedeutet dies schnellere, intuitivere und sichere Transaktionen - ein Meilenstein für die Verschmelzung von Kryptowährungen und traditionellem Finanzwesen.

Mit dieser Partnerschaft setzen Mastercard und MoonPay ein klares Zeichen: Stablecoins sind bereit, den Zahlungsverkehr der Zukunft zu prägen.