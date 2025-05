FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 29. Mai 2025





FREITAG, DEN 16. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Aegon, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Richemont, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen (8.30 h Call)

08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen

09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Elringklinger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Jost, Hauptversammlung in Lauf a.d. Pegnitz 10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung in Jena

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung

10:00 FRA: Thales, Hauptversammlung

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung in Bietigheim-Bissingen 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung in Hamburg 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)

06:30 JPN: Industrieproduktion 3/25 (endgültig)

07:30 FRA: Arbeitslosenzahlen Q1/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 3/25

08:00 DEU: Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), Q1/25 08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), Q1/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

11:00 ITA: Handelsbilanz 3/25

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/25 (vorab) 18:00 RUS: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Tag des Familienunternehmens 2025, Berlin

Das Treffen von 400 Gesellschafterinnen und Gesellschaftern namhafter Familienunternehmen, darunter vielen Hidden Champions, gibt ein Stimmungsbild zur Lage der deutschen Wirtschaft. Die Stiftung Familienunternehmen und Politik lädt zum Austausch mit Politik und Wissenschaft. Es werden mehrere Regierungsmitglieder erwartet.

DEU: Beginn FDP-Bundesparteitag - Neuwahl der Parteiführung nach dem Debakel bei der Bundestagswahl + 11.00 Eröffnung durch den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Johannes Vogel + 12.00 Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Christian Lindner + 15.30 Wahlen zum Präsidium und Bundesvorstand



LUX: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu Milliardenstrafe für Intel

ALB: Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft Das vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron ins Leben gerufene Format findet zum sechsten Mal statt. Mit dabei sind neben den EU-Staaten auch das Vereinigte Königreich, mehrere Staaten des Balkans und des Kaukasus, sowie weitere europäische Länder.

ITA: Treffen der Verteidigungsminister aus Italien, Frankreich, Großbritannien, Polen und Deutschland + Auftakt 08.30

+ Pk 14.45



MONTAG, DEN 19. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Sunrise, Q1-Zahlen

07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Q3-Zahlen

14:00 USA: JPMorgan Chase, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, Seattle



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 4/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 4/25

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 3/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht

16:00 USA: Frühindikator 4/25



SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



GBR: Brexit-Summit der britischen Regierung und der EU-Spitze um Ursula von der Leyen, London

DIENSTAG, DEN 20. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) legt Bericht zum ersten Quartal vor 10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung

10.00 DEU: Symrise, Hauptversammlung

10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung

10:30 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung

11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung

12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen

16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung

16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung

16:00 USA: JPMorgan Chase, Hauptversammlung

16:30 USA: Honeywell International, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Mutares, Geschäftsbericht

CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz

CHE: VAT, Capital Markets Day

FIN: Konecranes Oyj, Capital Markets Day

USA: Palo Alto Networks, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 4/25

08:00 DNK: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 3/25

11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 5/25

11:00 EUR: Bauproduktion 3/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 5/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/25 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Auftakt-Pk zum Deutschen Sparkassentag (21.-22.5.) u.a. mit dem Präsidenten des Sparkassenverbandes Bayern, Matthias Dießl, Nürnberg

10:30 DEU: 15. Petersberger Regulierungskonferenz der Wirtschaftskanzlei Freshfields, Königswinter Thema sind die aktuellen regulatorischen Entwicklungen in den Bereichen Energie, Digitalisierung und Telekommunikation; am Vormittag u.a. mit Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission, und Stefan Dohler, BDEW-Präsident

BEL: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel



USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View



MITTWOCH, DEN 21. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Geschäftsbericht

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung

10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: SGL, Hauptversammlung

10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung

10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung

10:30 DEU: Otto-Group, Bilanz-Pk, Hamburg

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung

16:00 USA: Halliburton, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung

16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung

18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen

18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Sapphire - Financial Analyst Conference 2025 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 4/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 4/25

10:00 POL: Industrieproduktion 4/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 4/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Konferenz «Zukunft Offshore 2025» des Bundesverbandes Windenergie Offshore (BWO), Berlin

DEU: Tag der deutschen Bauindustrie, Berlin



DEU: «Handelsblatt» Wasserstoff-Gipfel 2025 u.a. mit Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin Saarland, Saarbrücken Unter dem Motto «Energizing Hydrogen - Wettlauf um die Wasserstoffwirtschaft» kommen Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Politik zusammen, um Fragen zur Wasserstoffzukunft zu diskutieren. Zu den Referentinnen und Referenten zählen u.a. die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und Stahl-Verband-Saar-Präsident Heiko Maas.

09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit, Potsdam/Babelsberg Die Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit versammelt führende Köpfe aus Cybersicherheit, Sicherheitsbehörden, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um gemeinsame Strategien zu entwickeln. Die Pk zur Konferenz findet ab 1100 statt. Vor Ort sind u.a. Claudia Plattner, Präsidentin Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts und Sinan Selen, Vizepräsident Bundesamt für Verfassungsschutz.

DONNERSTAG, DEN 22. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Strabag, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz

07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

07:35 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung in Wolfsburg

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung in Brunnthal

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

11:45 DEU: Evonik, Capital Market Day

12:00 GBR: Legal + General Group, Hauptversammlung

12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung

14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung

15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung

19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evonik, Capital Markets Day

USA: Autodesk, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 3/25

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 5/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 4/25 (endgültig)

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 5/25

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 4/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: Geschäftsklima 5/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der dreitägigen Energieministerkonferenz (EnMK) unter Vorsitz von Mecklenburg-Vorpommern, Rostock

09:30 DEU: Bankentagung der «Börsen-Zeitung» zum Privatkundengeschäft u.a. mit Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, BVR-Vorständin Tanja Müller-Ziegler und dem Chief Information Officer (CIO) der Privatkundenbank der Deutschen Bank, Christian Rhino, Frankfurt

09:30 DEU: Fortsetzung und Abschluss Deutscher Sparkassentag, Nürnberg + 08.00 Pressefrühstück



10:00 DEU: Pressegespräch Prüfgesellschaft Dekra präsentiert Verkehrssicherheitsreport 2025 «Mobilität im Wandel der Zeit» (auch online), Berlin

10:30 DEU: Forschungs-Pk des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

FREITAG, DEN 23. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 CHE: Coca-Cola HBC AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung in Frankfurt

13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung in Hamburg

14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

20:00 USA: Amgen, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 5/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/25

08:00 DEU: Privatkonsum Q1/25

08:00 DEU: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/25

12:00 LVA: Erzeugerpreise 4/25

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 4/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung und Abschluss der dreitägigen Energieministerkonferenz (EnMK) unter Vorsitz von Mecklenburg-Vorpommern, Rostock

08:00 DEU: Eröffnung Internationales Transportforum unter der chilenischen Präsidentschaft, Leipzig

BEL: Treffen der EU-Minister zu Forschung und Weltraum, Brüssel

MONTAG, DEN 26. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online)

10:30 ITA: Leonardo, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Saab, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 3/25 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 4/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 4/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 4/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 4/25



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Presse-Round-Table zur Veröffentlichung der neuen Lünendonk-Liste 2025 «Führende Facility-Service-Unternehmen in Deutschland», Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Entwicklungsminister, Brüssel



BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

IRL: Global Economic Symposium (GES) 2025, Killarney

Organisatoren sind das Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften und das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Schleswig-Holstein.

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 27. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung in Heilbronn

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (onlinbe)

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung in Köln

13:00 CHE: Roche, Diagnostics Investor Day 2025

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung in Regensburg

14:30 FRA: Legrand, Hauptversammlung

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Heidelberg Materials, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewinne 4/25

06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 4/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 4/25

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 6/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/25 (vorläufig)

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 5/25

09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 5/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 5/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 5/25



SONSTIGE TERMINE

08:00 GBR: Die britische Aufsichtsbehörde Ofgem gibt die neuen Höchstpreise für Gas- und Stromeinheiten bekannt, London

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Baukostenzuschuss für Batteriespeicher, Karlsruhe

09:30 DEU: Netzbetreiber TransnetBW stellt Studie zur Versorgungssicherheit und Klimaneutralität vor, Stuttgart

11:00 DEU: Frühjahrspressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg (online), Stuttgart

17:00 DEU: Kongress Wohneigentum 2025, Stuttgart

Veranstalter sind die Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen, der Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen und der Eigentümerverband Haus und Grund.

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

MITTWOCH, DEN 28. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung in Essen 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung in Düsseldorf 10:00 DEU: IVU Traffic, Hauptversammlung in Berlin

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 NOR: Yara, Hauptversammlung

10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung in Düsseldorf 11:00 DEU: TeamBank, Hauptversammlung

11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung in Frankfurt

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen

16:00 USA: GE Healthcare Technologies, Hauptversammlung 16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung

17:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung

18:00 USA: Juniper Networks, Hauptversammlung

19:00 USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 USA: Mattel, Hauptversammlung

22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Heidelberg Materials, Capital Markets Day

CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

FRA: Carrefour, Hauptversammlung

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 SWE: Handelsbilanz 4/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:45 FRA: Konsumausgaben 4/25

08:45 FRA: BIP Q1/25 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/25

11:00 BEL: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/25

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 7.5.25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Entscheidung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE, Hamm

DONNERSTAG, DEN 29. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen

22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen



USA: Allstate, Hauptversammlung

USA: Foot Locker, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 HUN: Handelsbilanz 4/25

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/25

14:30 USA: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/25



HINWEIS

CHE/DNK/FIN/NOR/SWE: Feiertag, Börsen geschlossen



DEU: Feiertag, Börse geöffnet



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi