FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Mai 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Aegon, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Richemont, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen (8.30 h Call)

08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen

09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Elringklinger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Jost, Hauptversammlung in Lauf a.d. Pegnitz 10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung in Jena

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung

10:00 FRA: Thales, Hauptversammlung

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung in Bietigheim-Bissingen 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung in Hamburg 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)

06:30 JPN: Industrieproduktion 3/25 (endgültig)

07:30 FRA: Arbeitslosenzahlen Q1/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 3/25

08:00 DEU: Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), Q1/25 08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), Q1/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

11:00 ITA: Handelsbilanz 3/25

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/25 (vorab) 18:00 RUS: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Tag des Familienunternehmens 2025, Berlin

Das Treffen von 400 Gesellschafterinnen und Gesellschaftern namhafter Familienunternehmen, darunter vielen Hidden Champions, gibt ein Stimmungsbild zur Lage der deutschen Wirtschaft. Die Stiftung Familienunternehmen und Politik lädt zum Austausch mit Politik und Wissenschaft. Es werden mehrere Regierungsmitglieder erwartet.

DEU: Beginn FDP-Bundesparteitag - Neuwahl der Parteiführung nach dem Debakel bei der Bundestagswahl + 11.00 Eröffnung durch den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Johannes Vogel + 12.00 Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Christian Lindner + 15.30 Wahlen zum Präsidium und Bundesvorstand



LUX: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu Milliardenstrafe für Intel

ALB: Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft Das vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron ins Leben gerufene Format findet zum sechsten Mal statt. Mit dabei sind neben den EU-Staaten auch das Vereinigte Königreich, mehrere Staaten des Balkans und des Kaukasus, sowie weitere europäische Länder.

ITA: Treffen der Verteidigungsminister aus Italien, Frankreich, Großbritannien, Polen und Deutschland + Auftakt 08.30

+ Pk 14.45



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi