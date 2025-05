© Foto: picture alliance / NurPhoto | Gordon Donovan

Top-Investor Steve Cohen rechnet mit einem Rückfall an den Märkten. Trotz 18 Prozent Plus beim S&P 500 könnten die April-Tiefs erneut getestet werden. Anleger sollten sich auf unruhige Wochen einstellen. Star-Investor Steve Cohen warnt trotz starker Kurserholung vor einem möglichen Rückfall an den Aktienmärkten. Auf der Sohn Investment Conference in New York sagte der Point72-Gründer, dass die Märkte ihre Tiefs vom April erneut testen könnten. "Ich erwarte keinen signifikanten Rückgang. Ich halte es für möglich, dass wir wieder auf die Tiefststände von 10 Prozent bis 15 Prozent [von hier aus] zurückfallen, was keine Katastrophe wäre", so Cohen. Trumps Aussetzung der härtesten Zölle habe …