New York (ots/PRNewswire) -Pamela Andersons vegane, grausam-freie Schönheitsmarke Sonsie kündigt die Rückkehr der gesamten Produktpalette und wichtige Hautpflege-Updates an.Nach monatelang ausverkauften Drops und immer länger werdenden Wartelisten ist Sonsie's Kult-Hautpflege endlich wieder da - und besser denn je. Zum ersten Mal ist die gesamte Sonsie-Kollektion an einem Ort erhältlich und bietet den Kundinnen eine komplette, multifunktionale Pflege, die ihre natürliche Ausstrahlung unterstreicht.Aufgrund der großen Kundennachfrage ist der Basic Balm wieder erhältlich, nachdem er in den letzten 6 Monaten ausverkauft war. Er wurde jetzt mit einer peptidgestützten Formel mit 1% Hydrating Peptide Complex und 25% Bio-based Squalane aufgewertet. Diese verbesserte vegane Formel bietet kurz- und langfristige Vorteile mit dieser neuen, klinisch erprobten Wirkstoffmischung. Der Sonsie Basic Balm pflegt und befeuchtet die Lippen für weiche, glatte und voller aussehende Lippen und hinterlässt ein glänzendes, balsamartiges Finish.Kurzfristige Feuchtigkeitszufuhr, langfristig weichere, vollere Lippen.Unser feuchtigkeitsspendender Peptidkomplex führte bei 1 % zu:- 69 % der Anwenderinnen berichteten über sichtbar vollere Lippen nach einer einmonatigen Anwendung von 2x täglich.- 97 % erlebten eine verbesserte Feuchtigkeitsversorgung der Lippen, die bis zu 20 Stunden anhielt.- 83 % berichteten über weichere Lippen nach einer einmonatigen Anwendung von 2x täglich.Die wichtigsten Inhaltsstoffe des neuen Basic Balm:- 25% biobasiertes Squalan - Glättet und nährt die Lippen und spendet lang anhaltende Feuchtigkeit- 1% Hydrating Peptide Complex - verleiht den Lippen mehr Volumen, Geschmeidigkeit und Feuchtigkeit für ein volleres Aussehen- Sauber, vegan & cruelty-free*Basierend auf einer klinischen Studie mit 29 weiblichen Panelisten. Die Ergebnisse spiegeln die klinischen Daten für die einzelnen Inhaltsstoffe wider und entsprechen möglicherweise nicht den kombinierten Ergebnissen. Individuelle Ergebnisse können variieren."Unser Basic Balm ist ein Lebensretter... meine Lippen neigen zu Rissen, und dieser Balsam hält wie kein anderer - egal ob in trockenem, kaltem Klima oder in der Hitze... Es verleiht einen angenehmen Glanz, den man nicht ständig neu auftragen muss", sagt Pamela.Neben der mit Spannung erwarteten Rückkehr des Balsams hat Sonsie auch die Multi Moisture Cream (früher bekannt als Multi Moisture Mask) wieder auf den Markt gebracht, wobei der Schwerpunkt erneut auf ihrer Vielseitigkeit liegt, da sie als traditionelle Feuchtigkeitscreme für das Gesicht, als Körpercreme, als Maske für die Nacht oder als feuchtigkeitsspendende Maske für den Tag verwendet werden kann. Dieser Feuchtigkeits-Multitasker sorgt für lang anhaltende Feuchtigkeit und sichtbar gesunde Haut.Unser Multi Moisture Complex führt bei 3% zu:- Verbesserte Flüssigkeitszufuhr für bis zu 24 Stunden*.- +50% hydration nach 7 Stunden*- +20% hydration nach 24 Stunden**Die angegebenen Hydratationswerte spiegeln die klinischen Daten der einzelnen Inhaltsstoffe wider und entsprechen möglicherweise nicht den kombinierten Ergebnissen. Individuelle Ergebnisse können variieren.Die wichtigsten Inhaltsstoffe in der Multi Moisture Cream- 12% Glycerin: Verhindert Feuchtigkeitsverlust und unterstützt die Hautbarriere.- 0,5% Hyaluronic Acid: Reduziert sichtbar das Erscheinungsbild feiner Linien und erhält gleichzeitig die Feuchtigkeit.- 3% Multi Moisture Complex - Verbessert und erhält den Feuchtigkeitsgehalt der Haut im Laufe der Zeit."Wir haben im Stillen daran gearbeitet, alles wieder auf den Markt zu bringen - dieselben Favoriten, jetzt mit noch besseren Formeln und in einer Verpackung, die wir lieben. Basic Balm enthält jetzt Peptide für mehr Pflege, Volumen und Wirkung - und ist immer noch das Produkt, das ich in jeder Tasche habe", sagt Marie von-Behrens Felipe, Mitbegründerin von Sonsie. "Und wir haben die Multi Moisture Cream in Multi Moisture Cream umbenannt, um zu zeigen, wie Sie sie verwenden: als Gesichtscreme, als Maske, sogar für den Körper. Ich bin so stolz auf das, was wir aufgebaut haben - und ich bin unserer Sonsie-Gemeinschaft so dankbar, dass sie mit uns gemeinsam etwas geschaffen hat."Das gesamte Sonsie-Sortiment ist jetzt in vollem Umfang erhältlich und ist durch die Partnerschaft von Sonsie mit rePurpose Global als plastiknegativ zertifiziert. Mit jedem verkauften Produkt entfernt die Marke doppelt so viel Plastikmüll aus der Umwelt und unterstreicht damit das Engagement von Sonsie für saubere, ethische und nachhaltige Schönheit.Das komplette Sonsie Lineup - jetzt auf Lager:- Cleansing Mousse ($32) - ein sanft schäumender Reiniger, der die Haut weich, beruhigt und mit Feuchtigkeit versorgt.- Sonsie Super Serum ($64) - eine tägliche Basisschicht, die für strahlende, verjüngte Haut sorgt- Multi Moisture Cream ($48) - ein Feuchtigkeits-Multitasker für lang anhaltende Feuchtigkeit und sichtbar gesunde Haut.- Basic Balm ($22) - ein Balsam mit Peptidwirkung, der spürbar glattere und vollere Lippen hinterlässt.Sowohl der neu formulierte Basic Balm ($22) als auch die vielseitige Multi Moisture Cream ($48) sind jetzt unter www.sonsieskin.com erhältlich.Das Sonsie Bundle ($148), das alle vier Produkte enthält, ist ebenfalls ab sofort unter www.sonsieskin.com erhältlich.LINK ZUR PRESSEMAPPE / HOCHAUFLÖSENDES BILDMATERIAL HIER.Weitere Informationen finden Sie unter www.sonsieskin.com oder werden Sie Mitglied unserer Community @sonsieskin everywhere.ÜBER SONSIESonsie ist eine saubere, vegane und grausamkeitsfreie Hautpflegemarke, die im Juni 2023 mit einer einfachen Überzeugung gegründet wurde: Schönheit ist die Freiheit, man selbst zu sein. Das von Pamela Anderson und Marie von Behrens-Felipe mitbegründete Unternehmen Sonsie entwickelt hochwirksame Produkte, die den natürlichen Rhythmus Ihrer Haut unterstützen und gleichzeitig Ihre Routine vereinfachen. Jedes Produkt ist auf wirksame, wissenschaftlich untermauerte Inhaltsstoffe ausgerichtet und wurde sorgfältig zusammengestellt, um Ihre Haut in jeder Phase zu pflegen. Sonsie hilft Ihnen, über eine gesunde Haut hinaus zu einem Gefühl von Schönheit zu gelangen, das sich geerdet und mühelos anfühlt, als kämen Sie zu sich selbst.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2685613/Sonsie_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2685614/Sonsie_Skin_Skincare_Line_Returns.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-warten-ist-vorbei-die-komplette-hautpflegeserie-von-sonsie-kehrt-mit-einem-verbesserten-peptide-balm-und-einer-umbenannten-multi-moisture-cream-zuruck-302456847.htmlPressekontakt:Tina Heileman,tina@sonsieskin.comOriginal-Content von: Sonsie Skin Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179783/6035110