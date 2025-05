DJ Aktien Schweiz fester - Schwergewichte stützen SMI

DOW JONES--Fester hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag gezeigt. Unterstützung kam von heimischen Konjunkturdaten: Die Wirtschaft der Schweiz wuchs im ersten Quartal stärker als angenommen. Dies mindert nach Ansicht von Beobachtern indessen die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Zinsen in den negativen Bereich senkt. Für die SNB-Sitzung im kommenden Monat wird eine Zinssenkung auf 0 Prozent erwartet. Der Franken tendierte etwas fester. Von den US-Daten am Nachmittag kam derweil kein Störfeuer. Sie fielen meist im erwarteten Rahmen oder sogar besser aus.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 12.227 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,1 (zuvor: 19,56) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der Leitindex von den Schwergewichten Nestle (+1,6%), Novartis (+1,1%) und Roche (+1%). Gefragt waren ferner die als defensiv geltenden Titel von Givaudan (+2,5%) und Swisscom (+1,7%).

Auf der Alcon-Aktie, die 0,1 Prozent verlor, lasteten weiter die enttäuschenden Geschäftszahlen, die den Kurs des Augenheilkundespezialist schon am Mittwoch auf Talfahrt geschickt hatten.

Aus der Aktie von Richemont (-0,4%) zogen sich die Anleger vor den für Freitag angekündigten Zahlen vorsichtshalber zurück, wie es hieß. Die Titel hatten allerdings am Montag und Dienstag deutlich von der Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China profitiert, so dass auch Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben könnten. Swatch ermäßigten sich im Sog von Richemont um 0,5 Prozent.

Ebenfalls am Freitag wird der Rückversicherer Swiss Re Zahlen vorlegen. Die Aktie schloss gut 1 Prozent fester.

