© Foto: Yuri Kochetkov - Pool EPA/AP

Der Gewinn des Rubels zum US-Dollar übertrifft sogar den von Gold in diesem Jahr. Viele Gründe treiben die Rallye an, es bleiben aber gewaltige Risiken.Der russische Rubel hat 2025 eine erstaunliche Renaissance hingelegt. Seit Jahresbeginn hat er auf dem internationalen Devisenmarkt rund 30 Prozent zum US-Dollar gewonnen und damit sogar das als Krisenwährung geschätzte Gold überflügelt. Die Entwicklung ist ein Kuriosum: Trotz massiver westlicher Sanktionen, anhaltender geopolitischer Spannungen und einer schwächelnden Ölkonjunktur führt ausgerechnet Russlands Währung das globale Performance-Ranking an. Ein zentrales Element dieser Rallye ist die ultrarestriktive Geldpolitik der russischen …