Hebelprodukte kaufen vor Quartalszahlen - aber wann genau ist der richtige Zeitpunkt? In diesem Video erfährst du, wie du optimal in den Derivatehandel einsteigst - mit Fokus auf Volatilität, Optionsscheine und Knockout-Zertifikate. Thomas Seufert (Euwax AG) und Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart Group) zeigen, wie du rund um Unternehmenszahlen strategisch vorgehen kannst, warum Volatilität den Preis eines Optionsscheins stark beeinflusst und worauf du beim Timing achten solltest. Am Beispiel von Nvidia wird deutlich: Wer die Marktmechanismen kennt, trifft smartere Entscheidungen - und vermeidet teure Fehler.