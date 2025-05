Bitcoin an entscheidendem Wendepunkt: Experten sehen neues Allzeithoch im Anmarsch

Bitcoin verzeichnet am heutigen Handelstag einen spürbaren Rücksetzer und fällt zwischenzeitlich auf rund 101.000 US-Dollar, nachdem die führende Kryptowährung vor wenigen Tagen noch ein lokales Hoch bei über 105.000 US-Dollar markiert hatte. Trotz dieser Gewinnmitnahmen bleibt das technische Gesamtbild bislang intakt. Die Kursstruktur wirkt weiterhin stabil und nur wenige Signale deuten auf eine nachhaltige Trendwende hin. Vielmehr könnten solche Zwischenkorrekturen typische Bestandteile gesunder Aufwärtsbewegungen sein und der aktuelle Zeitpunkt sich als interessante Einstiegschance erweisen.

Technische Analyse zeigt bullisches Potenzial

Bitcoin hat zuletzt einen klaren Aufwärtstrend ausgebildet. Sollte sich das aktuelle Kursniveau als höheres Tief bestätigen, würde dies das bullische Chartbild stützen. Laut dem Krypto-Trader Mags konsolidiert Bitcoin derzeit knapp unter seinem Allzeithoch, wobei der Widerstand bei 106.500 US-Dollar die entscheidende Marke darstellt.

Bei einem Durchbruch auf Tagesbasis erwartet Mags eine starke Aufwärtsbewegung mit Potenzial für ein neues Allzeithoch. MartyParty beschreibt drei mögliche Szenarien für den Bitcoin-Kurs: Sein Szenario A basiert auf einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem Kursziel bei 105.255 US-Dollar und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 55 Prozent, während die weniger wahrscheinlichen Szenarien B und C moderatere Rücksetzer vorsehen.

Krypto-Experten warnen vor verpassten Chancen

Der Krypto-Trader Ted sieht die Märkte an einem entscheidenden Wendepunkt und warnt, dass viele Anleger diese Phase später bereuen könnten, wenn sie untätig bleiben. Nach Monaten voller Unsicherheit zeigt sich laut Ted eine klare Trendwende, wobei geopolitische Risiken und negative Wirtschaftsdaten bereits weitgehend eingepreist seien.

Ted identifiziert zwei mögliche Auslöser für einen starken Anstieg: Ein überraschendes Zollabkommen zwischen den USA und China sowie ein Waffenstillstand im Ukraine-Krieg könnten in Kombination mit einer möglichen Zinssenkung der US-Notenbank im Juli die Kryptomärkte massiv befeuern. Für Bitcoin könnte das den entscheidenden Schub bedeuten, um ein neues Allzeithoch bis spätestens Juli zu erreichen, obwohl Ted auch warnt, dass die Euphorie im Hochsommer ihren Höhepunkt erreichen und danach allmählich kippen könnte.

BTCBULL Presale erreicht fast 6 Millionen Dollar - Innovative Bitcoin-Beteiligung

Ein anhaltender Bullenmarkt bei Bitcoin schafft ideale Voraussetzungen für neuartige Projekte wie BTCBULL, dessen laufender Presale von der Dynamik rund um das Bitcoin-Allzeithoch profitiert. Das Konzept dieses Meme-Coins verbindet virales Potenzial mit konkreten, kursbasierten Ausschüttungsmechanismen: Steigt Bitcoin über definierte Schwellen wie 150.000 oder 200.000 US-Dollar, werden automatisch BTC-Prämien an BTCBULL-Inhaber in nativem Bitcoin ausgeschüttet.

Diese direkte Beteiligung am Erfolg von Bitcoin schafft einen strukturellen Anreiz, den Token langfristig zu halten. Zugleich implementiert BTCBULL eine deflationäre Angebotsstrategie, bei der ab einem Bitcoin-Kursniveau von 125.000 US-Dollar begonnen wird, Token zu verbrennen. In der aktuellen Marktphase könnte BTCBULL somit vom strukturellen Aufwärtstrend bei Bitcoin und vom zunehmenden Interesse an narrativ starken Meme-Coins mit innovativen Belohnungsmodellen profitieren. Zusätzlich bietet BTCBULL ein Staking-Modell mit über 75 Prozent Jahresrendite, während der Vorverkaufspreis mit jeder Phase steigt.

