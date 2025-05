Ethereum auf Rekordkurs: Analysten prognostizieren 6.000 Dollar bis Jahresende

Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt optimistisch. Bitcoin hält sich weiterhin stabil oberhalb der 100.000 Dollar Marke und scheint hier einen neuen Boden zu bilden, bevor die Rallye weitergeht. Auch Ethereum ($ETH) zeigt beeindruckende Stärke und notiert aktuell bei 2.500 Dollar. Die zweitgrößte Kryptowährung konnte den Großteil ihrer jüngsten Rallye halten, wobei Gewinnmitnahmen bisher keine Überhand nehmen. Experten erwarten noch deutlich höhere Kursziele für Ethereum in den kommenden Monaten.

Technische Analyse zeigt bullishes Chartbild

Noch vor wenigen Wochen war das Chartbild von Ethereum alles andere als vielversprechend. Die technische Analyse hat nicht unbedingt dazu verleitet, Ethereum zu kaufen, nachdem sämtliche wichtige Kursmarken unterschritten wurden und die zweitgrößte Kryptowährung der Welt vom Allzeithoch um über 70% gefallen ist. Aus diesem Abwärtstrend ist ETH inzwischen aber längst wieder ausgebrochen.

Ethereum ist nicht nur aus dem Abwärtstrend ausgebrochen, sondern hat nach der jüngsten Rallye auch den EMA 200 wieder überschritten, was ein stark bullishes Signal darstellt. Diese technische Entwicklung in Kombination mit fundamentalen Faktoren veranlasst zahlreiche Analysten dazu, Kursprognosen von bis zu 6.000 Dollar bis zum Jahresende abzugeben.

Institutionelles Interesse und Fundamentaldaten treiben die Rallye

Die Fundamentaldaten erzählten schon während des Crashs eine andere Geschichte, und inzwischen spiegelt sich diese Stärke auch im Kurs wider. Ausschlaggebend für die positive Prognose ist vor allem das wachsende institutionelle Interesse. Sollte die SEC in den kommenden Monaten die Genehmigung für ETF-Staking erteilen, könnte das zu einem massiven Zufluss institutioneller Gelder führen.

Zusätzlich treiben die Tokenisierung von Real World Assets (RWA) sowie der Boom bei Stablecoins die Ethereum-Nachfrage weiter an. Beide Sektoren wachsen rasant, und Ethereum bleibt in beiden Bereichen die führende Plattform. Das führt zu einer höheren Netzwerkauslastung und damit zu einem Anstieg der durch Transaktionsgebühren verbrannten ETH, was den deflationären Charakter des Netzwerks verstärkt. Während die Nachfrage steigt, wird das Angebot also knapper.

Solaxy im Presale: Layer-2-Lösung könnte vom Ethereum-Boom profitieren

Mit dem Anstieg von Ethereum kommt Bewegung in den gesamten Altcoin-Sektor, und Solaxy ($SOLX) sticht dabei besonders hervor. Das Projekt bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt und könnte damit das Solana-Ökosystem nachhaltig stabilisieren, was dem neuen Coin enormes Potenzial verschafft, zu einer der Top 100 Kryptowährungen aufzusteigen.

Solana ist zwar bekannt für schnelle und günstige Transaktionen, doch in Phasen hoher Auslastung kommt es regelmäßig zu Netzwerkproblemen. Solaxy will diese Schwächen beheben, indem es einen Teil der Transaktionen effizient auf eine eigene Layer-2-Chain auslagert, was ein potenzieller Gamechanger für Solana sein könnte. Die Nachfrage spricht für sich: Im aktuellen Presale haben Anleger bereits über 36 Millionen Dollar in $SOLX investiert, obwohl der Token noch gar nicht an den Kryptobörsen erhältlich ist. Während des Vorverkaufs haben Anleger noch die Möglichkeit, zu einem günstigen Fixpreis einzusteigen.

