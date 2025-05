Altcoin-Rallye steht bevor: Technische Indikatoren deuten auf Trendwende hin

Der Krypto-Markt befindet sich aktuell in einer entscheidenden Phase. Ein Blick auf den Altcoin Season Index (aktuell bei nur 24) zeigt, dass Bitcoin derzeit den Großteil der Altcoins weiterhin outperformt. Auch der Altcoin Year Index mit einem Wert von 27 unterstreicht die anhaltende Dominanz von Bitcoin. Doch während wir uns noch in der "Bitcoin Season" befinden, verdichten sich die Anzeichen für eine bevorstehende Trendwende, die eine explosive Phase für Altcoins einläuten könnte.

Technische Indikatoren signalisieren baldigen Wechsel

Bei der Analyse der Bitcoin-Dominanz zeigen sich deutliche Warnsignale für einen bevorstehenden Höhepunkt. Seit Monaten ist beim Relative-Stärke-Index (RSI) eine negative Divergenz zu erkennen: Während der Preis weiter steigt, schwächt sich die relative Stärke ab - ein typisches Vorzeichen für einen bevorstehenden Trendwechsel. Gleiches zeigt der MACD, dessen Momentum zunehmend abnimmt.

Besonders aufschlussreich ist die kombinierte Dominanz der vier größten Krypto-Assets (Bitcoin, Ethereum, USDT und USDC), die derzeit bei etwa 78 Prozent liegt. Diese zeigt jedoch seit Mitte 2023 abfallende Tendenzen in den technischen Indikatoren, was darauf hindeuten könnte, dass Gelder langsam aus diesen Haupt-Assets herausfließen - möglicherweise in breiter gestreute Altcoins. Auch die Tatsache, dass sich die Bitcoin-Dominanz deutlich länger auf einem Hoch hält als erwartet, könnte auf eine baldige Umverteilung von Kapital hindeuten.

Historische Muster und aktuelle Marktindikatoren

Wer frühere Marktzyklen betrachtet, erkennt klare Parallelen zur aktuellen Situation. Auch beim letzten großen Zyklus stieg Bitcoin zunächst stark an, bevor eine Altcoin-Welle folgte. Viele Indikatoren zeigen jetzt ähnliche Muster. Sollte Bitcoin in Kürze ein lokales Top markieren, könnten Altcoins die Gelegenheit nutzen, um Boden gutzumachen.

Dazu passt auch das aktuelle Sentiment: Der Fear & Greed Index nähert sich mittlerweile dem "extreme Gier"-Bereich - oft ein Kontraindikator, der eine kurzfristige Korrektur erwarten lässt. Gleichzeitig sinken die Bitcoin-Bestände auf Börsen kontinuierlich, was für eine starke Spot-Nachfrage spricht, während Verkaufsdruck derzeit eher im Future-Markt entsteht. All diese Faktoren deuten darauf hin, dass eine gesunde Korrektur bei Bitcoin gleichzeitig eine starke Phase für Altcoins einläuten könnte.

Solaxy im Presale: Infrastrukturlösung für das Solana-Ökosystem

In dieser spannenden Marktphase lohnt sich der Blick auf Projekte, die gerade jetzt auftauchen - bevor die Altcoin-Welle richtig Fahrt aufnimmt. Solaxy ($SOLX) ist ein solches Projekt, das als erste Layer-2-Lösung auf Solana entwickelt wird. Im laufenden Presale wurden bereits über 36,1 Millionen US-Dollar eingesammelt, allein in den letzten 24 Stunden kamen über 600.000 US-Dollar hinzu.

Während viele Meme Coins Solana aktuell antreiben, setzt Solaxy auf langfristige Infrastruktur statt kurzfristigen Hype. Als Layer-2-Lösung soll das Netzwerk bei hoher Auslastung entlastet werden, indem Transaktionen off-chain verarbeitet und später auf die Hauptchain zurückgespielt werden - ein Ansatz, der sich bei Ethereum bereits bewährt hat. Mit dieser Technologie könnte Solana nicht nur seine Geschwindigkeit beibehalten, sondern auch kritische Sektoren wie DeFi, NFTs oder Tokenisierung zuverlässiger bedienen.

