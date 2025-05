Solana überholt Konkurrenten: TVL und Netzwerkeinnahmen erreichen neue Höhen

Solana etabliert sich immer stärker als eine der führenden Blockchains im Krypto-Sektor. Die jüngsten On-Chain-Daten zeigen eine beeindruckende Entwicklung: Sowohl das Total Value Locked (TVL) als auch die Einnahmen des Netzwerks verzeichnen deutliche Zuwächse. Bemerkenswert ist, dass Solana damit mittlerweile etablierte Konkurrenten wie Ethereum-Layer-2s und die BNB Chain übertrifft. Diese starke Performance spiegelt sich auch im SOL-Kurs wider, der im letzten Monat von unter 125 $ auf einen Höchststand von 185 $ angestiegen ist.

Rekord-Einnahmen positionieren Solana als Marktführer

Das Total Value Locked der Solana-Blockchain liegt derzeit bei beeindruckenden 9,19 Milliarden Dollar. Damit übertrifft Solana nicht nur das gesamte Ethereum-Layer-2-Ökosystem mit Arbitrum, Optimism, Base und Co., sondern auch die gesamte BNB Chain. Die größten Wachstumstreiber für diesen massiven Anstieg im TVL sind erfolgreiche Projekte im Solana-Ökosystem wie Raydium, Jito und weitere.

Besonders beachtlich ist, dass Solana trotz vergleichsweise geringer Netzwerkgebühren im TVL führen kann. Die Gebühreneinnahmen sind innerhalb der letzten 30 Tage auf 43,4 Millionen Dollar gestiegen, was mehr als einer Verdopplung im Vergleich zum Vormonat entspricht. Laut Daten von Blockworks Research generierte Solana am 13. Mai 2025 allein 7,96 Millionen Dollar an Network Revenue - mehr als alle anderen L1- und L2-Chains zusammen. Zum Vergleich: Ethereum kam am selben Tag nur auf 2,54 Millionen Dollar.

Solaxy: Erste Layer-2-Lösung für Solana im Presale

Während Solana auf Erfolgskurs ist, positioniert sich das Projekt Solaxy, um von diesem Wachstum zu profitieren. Die Entwickler haben sich zum Ziel gesetzt, Solana um seine erste eigene Layer-2-Lösung zu erweitern - eine wichtige Ergänzung, da das Netzwerk vor allem in Hypephasen an seine Auslastungsgrenzen stößt und in der Vergangenheit sogar Transaktionsverzögerungen und Netzwerkausfälle erlebt hat.

Eine Layer-2-Lösung würde es ermöglichen, Transaktionen auszulagern und damit die Skalierbarkeit des Netzwerks zu verbessern. Sollten die Entwickler mit ihrer Vision erfolgreich sein, könnten sie wichtige Utility für das Solana-Ökosystem schaffen. Interessant für Anleger ist, dass Solaxy über einen eigenen Coin namens SOLX verfügt, der sich derzeit noch im Presale befindet und zum Festpreis von 0,001724 $ erworben werden kann. Bis heute wurden bereits über 36 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt, was das große Interesse an diesem vielversprechenden Projekt unterstreicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.