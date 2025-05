Houston (ots/PRNewswire) -Persona AI, ein führendes Unternehmen im Bereich der verkörperten künstlichen Intelligenz, gab heute den Abschluss seiner überzeichneten Pre-Seed-Finanzierungsrunde bekannt, in der es 27 Millionen USD einsammelte. Diese umfangreiche Investition wird die Entwicklung und den Einsatz der humanoiden Roboterplattform von Persona beschleunigen, die für anspruchsvolle Aufgaben im Schiffbau und in der industriellen Fertigung konzipiert ist. Die Roboter von Persona wurden entwickelt, um dem kritischen Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen. Sie werden die Stabilität der Lieferketten in wirtschaftlich wichtigen globalen Branchen unterstützen. Persona AI hat bereits eine Vereinbarung mit HD Hyundai, dem weltweit führenden Unternehmen im Schiffbau, über den Einsatz humanoider Roboter in Werften unterzeichnet, wobei die erste Lieferung innerhalb von 18 Monaten erfolgen soll.Persona wurde 2024 von den Robotik-Veteranen Nic Radford (Geschäftsführer), Jerry Pratt (technischer Leiter) und Jide Akinyode (Betriebsleiter) gegründet und wird speziell für physisch anspruchsvolle Umgebungen entwickelte humanoide Roboter liefern, die industrielle Präzision mit menschenähnlicher Geschicklichkeit verbinden. Das Geschäftsmodell Robotics-as-a-Service (RaaS) macht große Vorabinvestitionen der Kunden überflüssig."Wir sind unseren Investoren zutiefst dankbar - nicht nur für das Kapital, sondern auch für ihre Überzeugung von einer kühnen Vision", so Radford. "Diese Partner verstehen das Ausmaß und das transformative Potenzial der humanoiden Roboterarbeit. Dieses Engagement spiegelt die Größe der Chance und das Vertrauen in unser Vorhaben wider, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.""Im Bereich der humanoiden Robotik zeichnet sich Persona dadurch aus, dass es die schwierigsten Probleme in der Industriearbeit angeht", sagte Shankar Gupta Boddu, Komplementär von Unity Growth. "Die Mission des Unternehmens geht über die Automatisierung hinaus: Sie arbeiten daran, einen sichereren und effizienteren Arbeitsplatz zu schaffen."Mike Loretz, Komplementär bei Tides Ventures, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, Persona dabei zu unterstützen, die Grenzen der humanoiden Robotik zu erweitern. Die frühe Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen wie HD Hyundai signalisiert enorme Chancen, und wir freuen uns, ihre kühne Vision der industriellen Automatisierung unterstützen zu können."Die Runde wurde gemeinsam von Unity Growth und Tides Ventures geleitet, mit Beteiligung von Mirae Asset Group, Invicta Growth, Fathom Fund, Embedded Ventures, Wave Function Ventures, Zero Infinity Partners, dConstruct Technologies, Goose Capital, SGH, Sound Media Ventures, Kalea Ventures, K50 Ventures, Cofounder Ventures, Tola Capital, SGA Capital und Olive Hill Ventures sowie K2 Global.Morgan Stanley zufolge könnte der Markt für humanoide Arbeitskräfte allein in den USA 3 Billionen USD erreichen, angetrieben durch Fortschritte in der KI und die weltweite Nachfrage nach intelligenter Automatisierung, die menschliche Fähigkeiten widerspiegelt.pr@personainc.aiKontakt für Medienanfragen:Katherine GarciaLeiterin der Geschäftsleitungpr@personainc.aiLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2687316/Persona_AI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/persona-ai-sammelt-27-millionen-usd-in-uberzeichneter-pre-seed-finanzierungsrunde-ein-um-die-zukunft-der-humanoiden-robotik-voranzutreiben-302456890.htmlOriginal-Content von: Persona AI Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179784/6035122