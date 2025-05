Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Am 13. Mai 2025 fand der Global Data Center Facility Summit 2025 unter dem Motto "Power the Digital Era Forward" in Dubai statt. Das Gipfeltreffen brachte mehr als 500 führende Vertreter der Branche für intelligente Datenverarbeitung, technische Experten und Partner zusammen, um neue Wachstumschancen und Entwicklungspfade für die Rechenzentrumsbranche im Zeitalter der KI zu erörtern und die KI-Rechenzentrumslösung zu veröffentlichen, die die Branche auf dem Weg in eine neue Ära der intelligenten Datenverarbeitung beschleunigt.Charles Yang, leitender Vizepräsident von Huawei und Präsident für globales Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, sagte in seiner Eröffnungsrede, dass das goldene Zeitalter der Computerinfrastruktur angebrochen sei, da KI-Modelle verschiedenen Branchen zugute kämen. Schätzungen zufolge wird die weltweite KI-Gleichstromkapazität bis 2028 mehr als 100 GW betragen, was allein im Bereich der Energieinfrastruktur ein Marktvolumen von über 600 Milliarden US-Dollar generiert.Charles zufolge sind eine höhere Zuverlässigkeit, eine schnellere Einführung und ein höherer Energiebedarf die drei größten Herausforderungen für die Entwicklung von KI-Rechenzentren. Huawei ist der Ansicht, dass es drei wichtige Entwicklungstrends für KI-Rechenzentren in der Zukunft gibt:- Verbesserung der Zuverlässigkeit von AI DC durch innovative Architektur: Verlässlichkeit ist oberstes Gebot. Ein Stromversorgungssystem mit einer isolierten Architektur kann die Zuverlässigkeit des Systems erheblich verbessern.- Beschleunigung des Baus von KI-Rechenzentren durch modulare und vorgefertigte Architektur: Der Outdoor PowerPOD von Huawei verwendet eine vollständig entkoppelte Architektur, um ein Energiesystem pro Container zu erreichen. Dadurch wird das TTM erheblich verkürzt.- Verbesserung der KI-Gleichstrom-Energieeffizienz durch Einsatz von Ökostrom und Effizienzoptimierung: Ökostromquellen sind über direkte Ökostromversorgung und Campus-PV-Entwicklung verfügbar, während KI-gestützte Optimierung die DC-Energieeffizienz verbessert.Auf dem Gipfel hielt Bob He, Vizepräsident von Huawei Digital Power und Präsident der Produktlinie für Rechenzentrumsanlagen und kritische Stromversorgung, Huawei Digital Power, eine Rede mit dem Titel "Schaffung einer soliden Grundlage für das Zeitalter der intelligenten Datenverarbeitung".Wie Bob erwähnte, erleben intelligente Rechenzentren zwar einen Aufschwung, stehen aber auch vor Herausforderungen wie schneller Bereitstellung, flexiblem Einsatz und niedrigen TCO. Als Antwort darauf schlug Huawei zunächst RASTM vor, die Grundprinzipien für den Aufbau von KI-Rechenzentren.- Zuverlässig: Zuverlässigkeit ist oberstes Gebot. Die Zuverlässigkeit von KI-Rechenzentren über den gesamten Lebenszyklus hinweg muss über Produkte, Architektur, intelligentes Management und professionelle Dienstleistungen sichergestellt werden. SmartLi von Huawei verfügt über eine E2E-Sicherheitsverteidigungslinie auf mehreren Ebenen und verwendet eine isolierte Architektur, um die Auswirkungen von Unfällen auf Dienste zu reduzieren.- Agil: KI-Rechenzentren müssen von den Komponenten bis zum System agil sein, um flexibel mit Unwägbarkeiten bei KI-Diensten umgehen zu können. Der Outdoor PowerPOD von Huawei verwendet eine vollständig entkoppelte Architektur mit tief integrierten Subsystemen, die ein Stromversorgungssystem pro Container für den Einsatz im Freien ermöglicht und die bedarfsgerechte Bereitstellung und schrittweise Kapazitätserweiterung unterstützt.- Nachhaltig: Die Effizienz der Stromversorgung von AI DCs ist sogar noch wichtiger. Um die Energieeffizienz zu verbessern, ist es entscheidend, der Effizienz des Parallelsystems Vorrang vor der Effizienz der Module zu geben und den S-ECO-Modus auf breiter Basis einzuführen. Das modulare UPS5000-H von Huawei bietet einen Wirkungsgrad von 97,5 % für eine einzelne Einheit und 97,3 % für ein paralleles System und erreicht 99,1 % im S-ECO-Modus für optimale Energieeffizienz.Mit zuverlässigen Produkten, Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus und professionellen Beratungs- und Designfähigkeiten arbeitet Huawei mit Partnern zusammen, um KI-Rechenzentrumslösungen zu entwickeln und intelligente Rechenzentren aufzubauen, die sich durch schnelle Bereitstellung, Zuverlässigkeit in allen Bereichen, optimale TCO und hohe Flexibilität auszeichnen und das digitale Zeitalter vorantreiben.Während des Gipfels veröffentlichten Huawei und die International Telecommunication Union (ITU) mit Unterstützung von Alibaba Cloud, China Mobile Group Design Institute, China Telecom und China Unicom gemeinsam das Weißbuch über die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterieanwendungen in Datenzentren, das systematisch sieben Schlüsseldimensionen für die Verbesserung der Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterieanwendungen in Rechenzentren skizziert und der hochzuverlässigen und qualitativ hochwertigen Entwicklung der Rechenzentrumsbranche einen starken Impuls verleihen soll.Indem Huawei Digital Power an Innovationen festhält, wird das Unternehmen tiefer in die DC-Branche eindringen, um technologische Grenzen zu durchbrechen und führende Produkte und Lösungen bereitzustellen, die die hochwertige Entwicklung der Branche anführen, um so eine solide Grundlage für die intelligente Welt zu schaffen und das digitale Zeitalter voranzutreiben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2686993/image_5015379_9636836.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2686994/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-ki-rechenzentrumslosung-vor-und-fuhrt-die-branche-in-eine-neue-ara-des-intelligenten-computings-302456887.htmlPressekontakt:Suiying Tang,tangsuiying@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Digital Power, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156507/6035121