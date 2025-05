© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Der S&P 500 ist seit seinem Tiefststand am 8. April um mehr als 18 Prozent gestiegen. Das ist erst das fünfte Mal seit 1970, dass der breite Marktindex innerhalb von nur 25 Handelstagen derart stark zulegt.Hintergrund: In dieser Woche vereinbarten China und die USA, die Abgaben für 90 Tage zu reduzieren, während beide Länder an einem umfassenderen Handelsabkommen arbeiten. Wenn die Geschichte als Orientierung dient, dürften die Aktien im kommenden Jahr deutliche Gewinne verzeichnen. Denn im Schnitt stieg der S&P 500 in den 250 Handelstagen nach einer so starken 25-Tage-Rallye um etwa 30 Prozent. Darunter waren auch zwei Fälle, in denen der Index um mehr als 40 Prozent zulegte, 2009 und …