New York Mobile ist der erste US-amerikanische Mobilfunk-Discounter (MVNO), der die neu eingeführte Seamless OS-Plattform von Telness Tech einsetzt. Mit dieser Bereitstellung kann NY Mobile einen Mobilfunkdienst der nächsten Generation auf dem größten und schnellsten 5G-Netz von T-Mobile anbieten. NY Mobile wird seinen Kunden beispiellose Funktionen und Flexibilität bieten können, darunter einen Marktplatz für personalisierte Telefonnummern und Optionen zur individuellen Gestaltung von Tarifen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250515502200/de/

from the left; Jonas Cedenwing (Founder CTO Telness Tech) Giovanni Perone, Co-Founder CEO at New York Mobile. Location; One World Trade Center (NY Mobile HQ). Photo taken by Sebastian Stecki.

Kunden können über die einzigartige Suchmaschine und den Marktplatz für Wunschrufnummern von New York Mobile personalisierte Telefonnummern (einschließlich exklusiver, zuvor bereits vergebener Vorwahlen, kreativer Nummernfolgen und Wörter) suchen und beanspruchen. Damit ist New York Mobile der erste Mobilfunkanbieter, der sowohl Privatkunden als auch Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre eigenen, noch nie verwendeten Rufnummern auszuwählen. Erstellen Sie Ihren eigenen Plan von Grund auf neu passen Sie Daten, Funktionen und Abrechnung in Echtzeit an.

"Wir sind mit sehr hohen Erwartungen an dieses Projekt herangegangen und haben das Beste für unsere Kunden gefordert", erklärte Giovanni Perone, Mitbegründer und CEO von New York Mobile. "Das Seamless OS von Telness Tech war die einzige Plattform, die unsere Anforderungen hinsichtlich der Anpassung erfüllte. Es ermöglichte uns, das vollständig digitale, hochgradig personalisierte Wertversprechen zu entwickeln, das wir uns vorgestellt hatten vom Marktplatz für Vanity-Nummern bis hin zum individuellen Planer. Es bot uns die Flexibilität, sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden ohne Kompromisse zu bedienen."

New York Mobile ist genau die Art von visionärem MVNO, für den wir Seamless OS entwickelt haben. Die Innovation von Vanity-Nummern bis hin zu vollständig maßgeschneiderten Plänen stammt vollständig von ihnen. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ihnen nichts im Weg steht. Diese Markteinführung zeigt, was möglich ist, wenn unsere Telekommunikationstechnologie auf mutige Ambitionen trifft, fasst Jonas Cedenwing, Gründer und CTO von Telness Tech, zusammen.

Die Markteinführung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Telness Tech dar, da NY Mobile der erste MVNO ist, der Seamless OS mit einem vollständig maßgeschneiderten Wertversprechen einsetzt. Seamless OS kann Mobilfunkbetreiber einführen und aktualisieren oder sogar Nicht-Telekommunikationsunternehmen in Mobilfunkbetreiber umwandeln.

Über New York Mobile

New York Mobile ist ein innovativer Mobilfunk-Discounter, der sich auf personalisierte "Vanity"-Telefonnummern für Verbraucher und Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet vollständig digitale, individuell anpassbare Mobilfunkverträge mit landesweiter 5G-Abdeckung im T-Mobile-Netz an. Erfahren Sie mehr unter nymobile.com.

Über Telness Tech

Telness Tech ist ein internationales Telekommunikationssoftwareunternehmen, das 2016 in Stockholm, Schweden, gegründet wurde. Das Flaggschiffprodukt Seamless OS ist eine cloudbasierte BSS/OSS-Plattform, die Mobilfunkbetreibern die Einführung vollständig digitaler, automatisierter Dienste ermöglicht. Seamless OS kann sogar Unternehmen außerhalb der Telekommunikationsbranche zu Mobilfunkbetreibern machen und sie mit Konnektivität ausstatten. Die Technologie von Telness Tech stammt ursprünglich vom schwedischen Mobilfunkbetreiber Telness, einem der am besten bewerteten Mobilfunkbetreiber Europas, und wird heute von innovativen Betreibern in den USA, Europa und Afrika eingesetzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte telnesstech.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250515502200/de/

Contacts:

Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte:

Sebastian Stecki

Vice President, Marketing Communications

+46 79 104 10 40

sebastian@telnesstech.com