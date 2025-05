München (ots) -Neu: Regionale, stadt- oder unternehmensweite Prämierung möglich"Wir haben bereits über 1600 Geschichten und viele schöne - das ist mehr, als wir zu diesem Zeitpunkt erwarten konnten, das ist ein großer Erfolg!", sagt Jörg Bruchertseifer, Bundesreferent Integrierte Mobilität vom Fahrgastverband PRO BAHN und Mitinitiator des bundesweiten Wettbewerbs LieblingsbusfahrerIn. "Fahrgäste aus ganz Deutschland senden uns ihre Geschichten, ihre Erlebnisse - und Schülerinnen und Schüler senden gemalte Bilder ein. Sie zeigen, wie viel Respekt, Dankbarkeit und Wertschätzung zwischen Fahrpersonal und Fahrgästen im Alltag entstehen - im Bus und an der Haltestelle." Die Nominierungsphase läuft bis zum 31. Mai. Interessierte Unternehmen können kostenlose Werbematerialien für den Druck oder digital auf lieblingsbusfahrerIn.de abrufen. Geschichten, die später eintreffen, kommen in die Prämierung für das Folgejahr. Fahrgäste können auf lieblingsbusfahrerin.de ihre Heldinnen und Helden nominieren. Die Preisverleihung findet am 25. September in Berlin statt mit Preisen für die Sieger:innen und auch für die Fahrgäste, die die Geschichten oder Bilder eingereicht haben.Regional und unternehmensweit: Neue Prämierungen möglichDenn Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde können ihre Lieblingsbusfahrer:innen auch unternehmensintern ehren. Viele Arbeitgeber nutzen die bundesweite Kampagne bereits für die interne Kommunikation, ihre Personalbindung und -gewinnung. Der Wettbewerb bietet dafür ein glaubwürdiges, emotionales und öffentlichkeitswirksames Format.Neue Kategorie "Schulbus" kommt an - Bilder als WertschätzungAuch die neue Kategorie "Schulbus", bei der Kinder Bilder einreichen können, stößt auf große Resonanz. Schülerinnen und Schüler und ganze Schulklassen beteiligen sich mit Begeisterung. Denn es sind gerade die Schulbusfahrer:innen, die mit viel Verantwortungsbewusstsein, Ruhe und Geduld den täglichen Schulweg sicher und angenehm gestalten.Der Wettbewerb ist eine gemeinsame Initiative des Fahrgastverbands PRO BAHN, dem VDV und DB Regio und wird unterstützt von KRAVAG, DEVK, Daimler Buses und MAN.Pressekontakt:info@pro-bahn.deOriginal-Content von: Fahrgastverband PRO BAHN e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177328/6035130