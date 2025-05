© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Mit einer Kapitalaufnahme in Rekordzeit macht The Blockchain Group klar: Bitcoin ist mehr als nur ein Anlagegut, es ist ein strategisches Finanzinstrument. Die französische The Blockchain Group, Europas erste börsennotierte Bitcoin-Treasury-Gesellschaft, hat innerhalb weniger Tage zwei Kapitalerhöhungen abgeschlossen und insgesamt mehr als 22 Millionen Euro eingesammelt. Die Aktie von The Blockchain Group notiert aktuell über 8 Prozent im Plus bei 1,59 Euro (Stand: 14:30 Uhr MESZ). 9,9 Millionen Euro Eigenkapital Am 9. Mai verkündete The Blockchain Group eine Kapitalerhöhung in Höhe von 9,9 Millionen Euro. Der Ausgabepreis der neuen Aktien lag bei 1,0932 Euro - ein Aufschlag von 61,7 …