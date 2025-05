Steinach / SG (ots) -Das Hanfprodukte längst aus der gesellschaftlichen Nische herausgetreten sind, zeigt sich nicht nur in der politischen Debatte - sondern auch im Schweizer Detailhandel. Eine der sichtbarsten Marken dieses Wandels ist Heimat - seit Jahren fester Bestandteil im Sortiment von Coop, einem der bedeutendsten Detailhändler des Landes.Was einst mit einer kleinen Auswahl begann, hat sich zu einer stabilen Partnerschaft entwickelt - geprägt von gegenseitigem Vertrauen, unternehmerischer Weitsicht und dem gemeinsamen Ziel, neue Wege des verantwortungsvollen Konsums zu gehen.Das Coop als Erster Heimat sein Vertrauen schenkte, verleiht dieser Partnerschaft bis heute eine besondere Tiefe.Eine Kooperation, die nicht auf Aufmerksamkeit, sondern auf Haltung zieltDie Zusammenarbeit mit Coop ist kein Impulsprojekt - sondern das Ergebnis eines langfristig angelegten, gemeinsamen Aufbaus."Coop hat früh verstanden, dass nachhaltiger Erfolg im Hanfsegment nicht durch Verdrängung entsteht, sondern durch Bildung, Verlässlichkeit und kompromisslose Qualität", erklärt Christian Hälg von der Heimat Manufaktur AG. Zu den gelisteten Produkten zählt auch die charakterstarke Blütensorte Ernst - ein Symbol für Ursprünglichkeit und Handwerk.Der Markt verändert sich - und mit ihm die ErwartungenDie Nachfrage nach funktionalen Hanfprodukten mit klarer Herkunft und rechtlicher Sicherheit steigt seit Jahren. Doch während viele Anbieter kurzfristig auf mediale Trends reagieren, positioniert sich Heimat langfristig - mit kontrollierter Produktion, klaren Botschaften und einer bewusst reduzierten Markenästhetik.Das eine Handelskette wie Coop diese Linie unterstützt, ist auch ein Statement: Konsumverantwortung ist keine PR-Massnahme, sondern Teil eines Kulturwandels."Wir verkaufen nicht nur Produkte - wir prägen ein Verständnis"In internen Marktanalysen von Coop rangieren Heimat-Produkte stabil unter den Top-Sellern im Bereich "Neue Genussformen".Denn: Die Nachfrage komme nicht aus der Subkultur - sondern aus der Mitte. Aus Haushalten mit jungen Erwachsenen. Von Pendler:innen, von Berufstätigen. Von Menschen, die bewusst konsumieren wollen - aber keine ideologischen Schlachten führen.Ein Markt mit Zukunft - aber auch mit VerantwortungHeimat gehört zu den wenigen Marken im Hanfbereich, die mit Behörden, Forschungsinstitutionen und Grossverteilern gleichermassen vernetzt sind - und dabei konsequent auf Legalität, wissenschaftliche Begleitung und nachvollziehbare Wirkung setzen.Die Partnerschaft mit Coop ist dabei kein Selbstzweck, sondern eine Plattform für Sichtbarkeit, Vertrauen und Kulturprägung.FAQ zur Partnerschaft zwischen Coop & Heimat - Was macht die Marke Heimat im Hanfbereich so besonders?Heimat steht für eine moderne, verantwortungsvolle Herangehensweise an Hanfprodukte. Die Marke verbindet Schweizer Herkunft mit Innovation, Klarheit und Seriosität. Heimat verfolgt das Ziel, pflanzenbasierte Produkte für den Alltag zugänglich zu machen - ohne Klischees, aber mit viel Substanz.Warum sind Hanfprodukte heute bei Coop erhältlich?Hanf hat sich längst vom Nischenthema zu einem festen Bestandteil im Sortiment grosser Detailhändler entwickelt. Dies ist Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels hin zu mehr Offenheit und einem aufgeklärten Umgang mit natürlichen Rohstoffen. Coop ermöglicht mit Heimat den Zugang zu legalen Hanfprodukten - sicher, transparent und kontrolliert.Welche Art von Konsument:innen spricht Heimat an?Heimat richtet sich an Erwachsene mit bewussten Konsumgewohnheiten - Menschen, die Natürlichkeit schätzen, aber nicht auf Verlässlichkeit verzichten möchten. Die Zielgruppe ist breit: vom Pendler über die junge Familie bis hin zu gesundheitsorientierten Genießer:innen.Sind Hanfprodukte wie jene von Heimat psychoaktiv?Nein. Heimat bietet ausschliesslich legale Hanfprodukte an, die keine berauschende Wirkung erzeugen. Sie enthalten in der Regel Cannabinoide wie CBD, die entspannende Eigenschaften haben können, aber nicht "high" machen. Der THC-Gehalt bleibt dabei stets unter der gesetzlich festgelegten Grenze.Welche Kriterien muss ein Hanfprodukt erfüllen, um in der Schweiz legal zu sein?In der Schweiz dürfen Hanfprodukte nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie bestimmte THC-Grenzwerte einhalten, klar deklariert sind und den geltenden Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen. Heimat arbeitet mit akkreditierten Laboren und Behörden zusammen, um diesen Rahmen lückenlos zu erfüllen.Warum setzen immer mehr Menschen auf pflanzliche Alternativen wie Hanf?In einer Zeit wachsender Gesundheits- und Umweltbewusstheit gewinnen pflanzliche Alternativen zunehmend an Bedeutung. Hanf steht dabei stellvertretend für eine Bewegung hin zu natürlichen, unverarbeiteten Rohstoffen, die funktional, vielseitig und verträglich sind.Kurz gesagt: Hanfprodukte wie jene von Heimat bedienen den Wunsch nach bewussterem Konsum - pflanzlich, reguliert, transparent und im Einklang mit modernen Lebensstilen.Pressekontakt:Heimat Manufaktur AG+41 71 446 12 12info@heimatmanufaktur.chwww.heimatmanufaktur.chOriginal-Content von: Heimat Manufaktur AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101824/100931686