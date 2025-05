An den US-Börsen herrscht am Donnerstag ein verhältnismäßig ruhiger Handel. Der Leitindex Dow Jones notiert zur Stunde 0,4 Prozent fester bei rund 42.210 Punkten. Einer der Top-Gewinner ist IBM - der Technologiekonzern, der auch im AKTIONÄR-Depot geführt wird, schickt sich an, ein starkes technisches Kaufsignal zu generieren.Die Aktie von "Big Blue" hatte nach den Quartalszahlen am 24. April einen deutlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Doch seitdem geht es kontinuierlich aufwärts. Binnen der jüngsten ...

