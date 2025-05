Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, sprach heute bei einer Veranstaltung von Laubach Research über die Geldpolitik, so die Experten von XTB.Powell habe die wachsende Unsicherheit in der Weltwirtschaft und die Notwendigkeit eines flexiblen geldpolitischen Ansatzes betont. Powell habe hervorgehoben, dass die Zentralbank auf häufigere Angebotsschocks und größere Inflationsschwankungen in der Zukunft vorbereitet sein müsse. Er habe auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, die geldpolitischen Rahmenbedingungen an die neuen Gegebenheiten anzupassen, und die Bedeutung einer klaren und transparenten Kommunikation mit dem Markt betont. ...

