NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich nach seinem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte letztlich nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Donnerstag im New Yorker Handel bei 1,1176 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1185 (Mittwoch: 1,1214) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8941 (0,8917) Euro.

Konjunkturdaten aus den USA und aus Europa wirkten sich unter dem Strich kaum am Devisenmarkt aus. So war die Industrieproduktion im Euroraum zwar im März unerwartet deutlich gestiegen. Allerdings nahm die Wirtschaft im gemeinsamen Währungsraum zu Jahresbeginn nicht ganz so stark an Fahrt auf wie erwartet.

In den USA waren die Einzelhandelsumsätze im April nach einem starken Vormonat überraschend leicht gestiegen, statt zu stagnieren. Die US-Notenbank Fed dürfte sich in der abwartenden Haltung gegenüber einer weiteren Lockerung der Geldpolitik bestätigt sehen, schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Allerdings dürften die ebenfalls veröffentlichten, schwachen Erzeugerpreise die Zinssenkungserwartungen des Marktes am Leben erhalten.

Am Montag hatte die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China für Auftrieb bei der US-Währung gesorgt, während die Gemeinschaftswährung im Gegenzug unter Druck geraten war. Seitdem hat sich der Euro bereits ein gutes Stück erholt./la/he/ajx/he