© Foto: adobe.stock.com

Die Erholung der Ölpreise in den letzten Tagen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation nach wie vor fragil ist. Dunkle Wolken hängen über Brent Öl und WTI. Die Lage könnte sich jederzeit verschärfen.Crash-Szenario für Brent Öl weiterhin intakt Nachdem zuvor die Entscheidung der OPEC+, den Ölhahn weiter zu öffnen, Brent Öl gewaltig in die Bredouille brachte, sorgten die Ergebnisse der Gespräche zwischen den USA und China vom Wochenende in der Schweiz für etwas Entspannung. Während der Goldpreis mit einem Rückgang auf die vermeintliche Entspannung zwischen den beiden Wirtschaftsmächten reagierte, atmeten Brent Öl und Kupfer auf; zumindest temporär. Denn schnell setzte sich die …