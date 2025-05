DJ Deutsche Bank beantragt weiteres Aktienrückkaufprogramm für 2025

DOW JONES--Die Deutsche Bank will dieses Jahr ein zweites Aktienrückkaufprogramm auflegen. "Ich freue mich, Ihnen hier mitteilen zu können, dass wir bei der Europäischen Zentralbank einen weiteren Aktienrückkauf für die zweite Jahreshälfte beantragt haben", sagte Vorstandschef Christian Sewing laut Manuskript für seine Rede bei der Hauptversammlung am 22. Mai, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Bank hat im April einen Aktienrückkauf über bis zu 750 Millionen Euro gestartet, der bis spätestens zum 19. September laufen soll.

"Unsere robuste Kapitalausstattung und unsere Fähigkeit, organisch Kapital zu schaffen, geben uns den Spielraum dafür", so Sewing. Die harte Kapitalquote habe seit langem deutlich über dem Richtwert von rund 13,0 Prozent gelegen, etwa bei 13,8 Prozent im ersten Quartal. Künftig soll die Quote in einer "operativen Spanne" von 13,5 bis 14 Prozent liegen.

Sewing bestätigte das Ziel, für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 mehr als 8 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre auszuschütten.

In einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens vom 16. April rechnen Analysten für dieses Jahr im Schnitt mit Aktienrückkäufen von insgesamt 1,15 Milliarden Euro. Dementsprechend bliebe für das zweite Programm ein Volumen von 400 Millionen Euro.

