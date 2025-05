Für die USA ist die fünftgrößte Volkswirtschaft nicht nur ein wichtiger Abnehmer US-amerikanischer Rüstungsgüter und anderer Waren, sondern auch ein wichtiger Partner bei ihrem Versuch, den wachsenden Einfluss Chinas in der indopazifischen Region einzudämmen. Auch einzelne US-Unternehmen, wie Apple, setzen auf das Land, was der US-Präsident kritisch beäugt.Wegen der hohen US-Zölle gegen China will Apple die iPhones für den US-Heimatmarkt künftig verstärkt aus Indien statt China liefern. Das Unternehmen ...

