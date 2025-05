IEEE katalysiert wegweisende verbindliche Verordnung, um Kinder online zu schützen

Die IEEE Standards Association (IEEE SA), die globale, konsensbildende Standards Development Organization (SDO) der IEEE, die weltweit größte technische Berufsorganisation, die sich der Förderung von Technologie für die Menschheit widmet, gibt einen Höhepunkt seiner Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern bei der kürzlich verabschiedeten Indonesian Government Regulation, Governance of Electronic Systems in Child Protection bekannt.

Durch Erkenntnisse und Fachwissen, die auf den Initiativen und Standards der IEEE In Bezug auf die Datengovernance und altersgerechte Gestaltung für Kinder basieren, entwickelte die IEEE SA Rahmenbedingungen für die altersgerechte Gestaltung von Internetplattformen und Systemen im Rahmen des indonesischen Regulierungsprozesses. Diese Verordnung ist die erste ihrer Art in Asien und im Globalen Süden, die durchsetzbare Anforderungen für digitale Plattformen festlegt, um die Privatsphäre, Sicherheit und das Wohlbefinden von Kindern im Rahmen eines robusten, ganzheitlichen Ansatzes vor Online-Abhängigkeit von Kindern zu schützen. Die Verabschiedung Indonesiens dieser wegweisenden Verordnung stellt einen bedeutenden Fortschritt für den weltweiten Online-Schutz von Kindern dar.

Kinder machen mittlerweile rund ein Drittel aller Internetnutzer weltweit aus. Die bessere Konnektivität ermöglicht es Jugendlichen, von Bildungsangeboten, Kommunikationsmitteln und Unterhaltung zu profitieren. Aber es hat sie auch schädlichen Inhalten, Ausbeutung, Datenschutzrisiken und möglichen Suchtproblemen ausgesetzt. In den letzten Jahren haben Regierungen und zivilgesellschaftliche Gremien für ein altersgerechtes Design gekämpft indem sie digitale Produkte mit spezifischen Schutzfunktionen und Funktionen für Kinder entwickelten um diesen Risiken zu begegnen. Indonesiens neue Verordnung befasst sich mit diesem wichtigen Thema, indem Online-Dienstleister verpflichtet werden, das Wohl der Kinder in ihrem Plattformdesign und ihren Praktiken zu priorisieren.

Diese Verordnung basiert auf der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und ihrem General Comment Nr. 25, indem gefordert wird, dass jedes digitale Produkt oder jede Dienstleistung, die für Kinder sehr wahrscheinlich zugänglich ist, standardmäßig ein hohes Maß an Privatsphäre gewährleisten muss. Vor allem sind die Profilerstellung und genaue Geolokalisierung von Kindern sowie Designpraktiken, darunter jeglicher Anstoß, um die Datenschutzeinstellungen zu schwächen, oder die Anforderung von mehr personenbezogenen Daten als nötig, untersagt.

"Dies ist ein Beispiel für die konkrete Umsetzung der Mission der IEEE in die Praxis, um die gesellschaftlichen Bedürfnisse und die Bedürfnisse von Kindern zu unterstützen, wobei die globale Perspektive und das technische Wissen der IEEE mit dem Engagement der indonesischen Behörden übereinstimmt, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen", so Sophia Muirhead, IEEE Executive Director and Chief Operating Officer. "Gemeinsam ermöglichten wir die Entwicklung eines praktischen zukuntsorientierten Rechtsrahmens und einer praktischen Verordnung, die den digitalen Raum für die nächste Generation in Indonesien sicherer machen werden, und wir hoffen, weltweit ähnliche Aktionen zu inspirieren."

Die neue Verordnung Indonesiens ist eng an einige der fortschrittlichsten globalen Rechtsrahmen und Verordnungen angelehnt, wie der Age-Appropriate Design Code des Vereinigten Königreichs und Kaliforniens. Darüber hinaus ziehen sie international anerkannte Standards heran, darunter IEEE 2089, der IEEE Standard for Age Appropriate Digital Services Framework (basierend auf den 5 Rights Grundsätzen für Kinder) und IEEE 2089.1, der IEEE Standard for Online Age Verification. Durch Einbettung wichtiger Bestimmungen dieser Standards stellt die Verordnung sicher, dass Online-Dienste weltweit anerkannte Richtlinien zum Schutz der Daten und Erfahrungen von Kindern befolgen. IEEE SA führte vor kurzem ein entsprechendes Zertifizierungsprogramm ein, um die Branche bei der Durchführung von Best Practices für die Altersüberprüfung zu unterstützen.

"Durch Einbringung unserer neutralen, erstklassigen technischen Expertise in die politischen Entwicklungsbemühungen Indonesiens haben wir dazu beigetragen, eine komplexe soziotechnische Herausforderung zu bewältigen, wie wir die Online-Welt für Kinder in einer Weise, die Innovation und Schutz in Einklang bringt sicherer gestalten können", so Alpesh Shah, IEEE SA Managing Director. "Dieser Erfolg erforderte eine beispiellose Zusammenarbeit über technische und Regierungsbereiche sowie Bereiche der Zivilgesellschaft hinweg und verdeutlicht die Möglichkeiten, wenn wir uns alle gemeinsam für unsere Kinder einsetzen."

Die Bestrebungen in Indonesien dienen als Modell für gemeinsame Politiken. Inspiriert von diesem und anderen erfolgreichen Engagements begründete IEEE SA vor kurzem die politische Zusammenarbeit, um die neutrale und vertrauenswürdige Expertise der IEEE noch stärker zu nutzen und Regierungen bei der Bewältigung komplexer technischer und gesellschaftlicher Herausforderung in strategischen Bereichen, wie etwa der digitalen Steuerung und Verwaltung zu unterstützen. Durch Bemühungen wie diese bekräftigt die IEEE SA ihr Engagement, ein geschätzter Partner für den Technologiefortschritt zum Wohle der Menschheit zu sein.

Über die IEEE Standards Association

Die IEEE Standards Association (IEEE SA) ist eine kollaborative Organisation, in der Innovatoren die weltweiten Standards für Technologie weiterentwickeln. IEEE SA stellt eine weltweit offene, konsensbildende Umgebung und Plattform zur Verfügung, die es den Menschen ermöglicht, bei der Entwicklung von führenden, marktrelevanten Technologiestandards und Industrielösungen zusammenzuarbeiten und so eine bessere, sicherere und nachhaltige Welt zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter standards.ieee.org.

Über IEEE

Die IEEE ist die weltweit größte technische Berufsorganisation und eine öffentliche Wohlfahrtsorganisation, die sich für den technologischen Fortschritt zum Wohle der Menschheit einsetzt. Durch ihre viel zitierten Publikationen, Konferenzen, Technologiestandards und professionellen und bildungsbezogenen Aktivitäten ist die IEEE zu einer anerkannten Instanz in einer Vielzahl von Bereichen geworden, die von Luft- und Raumfahrtsystemen, Computern und Telekommunikation bis hin zu Biomedizintechnik, elektrischer Energie und Unterhaltungselektronik reichen. Erfahren Sie mehr unter www.ieee.org.

