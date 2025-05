Der Advanced Research and Insights (ARI)-Agent liefert maßgeschneiderte Forschungsberichte mit unübertroffener Tiefe, Genauigkeit und Analyse und übertrifft OpenAI's Deep Research in direkten Vergleichstests in drei von vier Fällen

You.com, ein Pionier im Bereich der agentenbasierten Forschung und führender Anbieter von KI-Produktivitätslösungen für Unternehmen, hat heute ARI Enterprise vorgestellt, eine KI-gestützte Plattform für tiefgehende Recherchen, die Beratern, Finanzanalysten und Forschern die Sicherheit gibt, strategische Entscheidungen in einem zunehmend komplexen Geschäftsumfeld schneller zu treffen. ARI Enterprise nutzt den Advanced Research and Insights (ARI)-Agenten von You.com, um alle kritischen Datenquellen interne Dokumente und Daten, Webdaten und Premium-Datenbanken mit unübertroffener Tiefe und Genauigkeit zu analysieren und Erkenntnisse in vollständig anpassbaren und visuell ansprechenden Berichten zu liefern. Dieser umfassende Ansatz beseitigt die Informationslücken, die in jedem Unternehmen bestehen. ARI Enterprise ist ab sofort unter http:// you.com/ari verfügbar.

"Die besten KI-Analysten und -Forscher verbinden unternehmensinternes Wissen mit den besten Informationen aus dem Internet. Beides nutzbar zu machen, ist entscheidend, um die richtige Antwort zu erhalten", sagte Richard Socher, CEO und Mitbegründer von You.com. "ARI Enterprise steht für einen Paradigmenwechsel von periodischen, kostspieligen Forschungsprojekten hin zu kontinuierlicher, vertrauenswürdiger strategischer Intelligenz. Indem wir Analysten, Beratern und anderen Wissensträgern vollständigen Zugriff auf alle wichtigen Datenquellen und die genauesten Einblicke der Branche gewähren, beseitigen wir die Unsicherheit, die strategische Entscheidungen beeinträchtigt."

Erste Tests haben gezeigt, dass ARI eine höhere Genauigkeit als vergleichbare Lösungen bietet ein entscheidender Vorteil, wenn geschäftskritische Entscheidungen anstehen. Bei einer Bewertung komplexer Fragen aus den Bereichen Beratung und Investment Research hat der ARI von You.com in drei von vier Fällen den Deep Research von OpenAI übertroffen und eine Gesamterfolgsquote von 76 erzielt. Darüber hinaus erzielte ARI in einer für die Tiefenforschung modifizierten FRAMES-Benchmark-Studie eine Genauigkeit von 80 - die beste bekannte Leistung aller KI-Modelle in dieser Studie, die Modelle von OpenAI, Perplexity und anderen übertraf und stellte damit die überlegenen Fähigkeiten von ARI in den Bereichen Retrieval, Websuche und Schlussfolgerungen unter Beweis.

ARI Enterprise schließt kritische Informationslücken durch vier wesentliche Funktionen:

Vollständiges Vertrauen in die Daten : ARI analysiert gleichzeitig über 500 Quellen aus öffentlichen Webdaten sowie sicheren privaten Dokumenten und Premium-Datenbanken. Dieser umfassende Ansatz gibt Entscheidungsträgern die Gewissheit, dass keine wichtigen Erkenntnisse übersehen wurden.

: ARI analysiert gleichzeitig über 500 Quellen aus öffentlichen Webdaten sowie sicheren privaten Dokumenten und Premium-Datenbanken. Dieser umfassende Ansatz gibt Entscheidungsträgern die Gewissheit, dass keine wichtigen Erkenntnisse übersehen wurden. Überlegene analytische Tiefe : Eine proprietäre, modellunabhängige Argumentationsschicht filtert Signale von Störsignalen und bringt Zusammenhänge und Erkenntnisse zum Vorschein, die anderen Deep-Research-Agenten häufig entgehen. Diese Tiefe wandelt Rohdaten und Informationen in vertrauenswürdige strategische Erkenntnisse um.

: Eine proprietäre, modellunabhängige Argumentationsschicht filtert Signale von Störsignalen und bringt Zusammenhänge und Erkenntnisse zum Vorschein, die anderen Deep-Research-Agenten häufig entgehen. Diese Tiefe wandelt Rohdaten und Informationen in vertrauenswürdige strategische Erkenntnisse um. Human-in-the-Loop-Forschung mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten: ARI wandelt Eingabeaufforderungen in geführte Forschungspläne um, wobei der Benutzer bei jedem Schritt mitwirken kann. Nach der Erstellung erster Entwürfe können Benutzer Änderungen vornehmen beispielsweise Inhalte vertiefen, Tabellen einfügen, Abschnitte neu generieren oder den Ton anpassen und diese in verschiedenen Formaten exportieren, darunter auch mit anpassbaren Branding- und Visualisierungsoptionen für geschäftsfähige Ergebnisse.

ARI wandelt Eingabeaufforderungen in geführte Forschungspläne um, wobei der Benutzer bei jedem Schritt mitwirken kann. Nach der Erstellung erster Entwürfe können Benutzer Änderungen vornehmen beispielsweise Inhalte vertiefen, Tabellen einfügen, Abschnitte neu generieren oder den Ton anpassen und diese in verschiedenen Formaten exportieren, darunter auch mit anpassbaren Branding- und Visualisierungsoptionen für geschäftsfähige Ergebnisse. Unbegrenzte Nutzung: Im Gegensatz zu Lösungen mit begrenzten Nutzungslimits ermöglicht ARI Enterprise kontinuierliche Recherche und Überwachung und verwandelt so Informationen von einer periodischen Aufgabe in einen permanenten strategischen Vorteil.

"Im NIH Office of Portfolio Analysis suchen wir ständig nach Möglichkeiten, unsere Forschungskapazitäten in einem vielfältigen Team aus promovierten Biomedizinern, Entwicklern und Forschungsmitarbeitern zu verbessern", erklärte Chuck Lynch, Director of IT Resources Security, National Institutes of Health. "Nach einer gründlichen Bewertung der Anwendungsfälle prüfen wir den ARI-Agenten von You.com hinsichtlich seiner Vielseitigkeit und seinem Fokus auf Forschungsgenauigkeit. Er unterstützt bereits unsere führende Analysegruppe für biomedizinische Wissenschaften dabei, Forschungszuschüsse effizienter zu bewerten und zusammenzufassen."

"Erste Tests haben gezeigt, dass ARI unseren Forschungsprozess verbessert hat, sodass wir Medienlandschaften analysieren und fundiertere Strategien in einem Bruchteil der Zeit entwickeln können. Die Fähigkeit, unser internes Wissen und unsere Fachkompetenz mit umfassenden externen Informationen zu verknüpfen, verschafft unseren Teams einen erheblichen Vorteil bei der Gestaltung der Kundenkommunikation. Was ARI auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es sich in unseren bestehenden Arbeitsablauf einfügt von der ersten Recherche bis hin zu den endgültigen Kundenleistungen und dabei die in unserem Bereich so wichtige Quellenüberprüfung gewährleistet. Für ein globales Unternehmen, das täglich mit zahlreichen komplexen Kundenanfragen konfrontiert ist, ist diese Fähigkeit von unschätzbarem Wert", so Philip Fraser, Chief Information Officer bei APCO.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit You.com bei der Einführung von ARI Enterprise", erklärte Jeff Mullen, Partner bei WestCap. "Unser Investment-Research-Prozess erfordert die Synthese großer Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen. Wir suchten nach einer KI-gestützten Lösung, um die Ermittlung neuer Research-Ergebnisse und Marktthemen zu beschleunigen. WestCap wird als technologisch fortschrittlicher Designpartner fungieren und eng mit dem You.com-Team zusammenarbeiten, um ARI aufzubauen."

You.com führt außerdem einen exklusiven ARI-Kundenbeirat für ausgewählte Kunden ein, der frühzeitigen Zugang zu neuen Funktionen und die Möglichkeit bietet, die zukünftige Entwicklung mitzugestalten. Interessierte Unternehmenskunden können sich unter you.com/ari bewerben.

Über You.com

You.com ist ein wegweisender Pionier im Bereich der agentenbasierten Forschung und Hersteller der führenden KI-Produktivitäts-Engine für Unternehmen. Die KI-Agenten von You.com maximieren die Produktivität von Wissensarbeitern durch schnelle und genaue Recherchen und Analysen, die Lösung komplexer Probleme, die Erstellung von Inhalten und vieles mehr. Die von dem Unternehmen angebotenen APIs und End-to-End-Lösungen steigern den Umsatz von Unternehmen, indem sie die Grundlage für die KI-Agentenebene ihrer Produkte und Dienstleistungen bilden. You.com wurde von den führenden KI-Forschern Richard Socher und Bryan McCann gegründet und hat 99 Millionen US-Dollar von Marc Benioffs Time Ventures, Salesforce Ventures, NVIDIA, SBVA, Georgian Ventures, Radical Ventures, Day One Ventures, Breyer Capital, Norwest Venture Partners, DuckDuckGo und anderen erhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250515208022/de/

Contacts:

press@you.com