Freiburg (ots) -Der Wettbewerbsdruck ist hoch, die Zukunftsaussichten mitunter düster, strukturelle Anpassungen wie Personalabbau stehen vielerorts im Raum. Gerade dann ist eine demokratisch legitimierte betriebliche Mitbestimmung wichtiger denn je (...). Es geht um faire Bedingungen im Arbeitsalltag, Arbeitsplatzsicherheit, um Schutz vor Willkür (...). Für all das und noch viel mehr sorgen die Betriebsrätinnen und Betriebsräte (...). Mehr noch: Ein funktionierendes Miteinander mit der Geschäftsführung stärkt den sozialen Frieden im Betrieb und kann die Belegschaft motivieren. Was im Übrigen auch viele Arbeitgeber so sehen. Nicht das Schlechteste in herausfordernden Zeiten wie diesen. https://mehr.bz/khs136qPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6035159