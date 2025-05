Die Ergebnisse im Überblick:

71,4 der MetaXplore-Berichte von 4.616 Patienten ergaben umsetzbare Ergebnisse

41,9 wurden positiv auf abnormale Mikrobiom-Marker getestet, die mit der Magen-Darm-Gesundheit in Verbindung stehen

9,9 wurden positiv auf Magen-Darm-Marker getestet, darunter Entzündungen, Pankreasinsuffizienz oder Blut im Stuhl

19,6 der Berichte wurden positiv auf mehrere Marker (Mikrobiom und Magen-Darm) getestet

65 der Patienten berichteten von gesundheitlichen Verbesserungen nach den von MetaXplore empfohlenen ärztlichen Empfehlungen

Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) ("Microba" oder das "Unternehmen"), ein Präzisionsmikrobiomunternehmen, gibt heute vorläufige Ergebnisse der Analyse von über 4.600 MetaXplore GI Plus-Testergebnissen bekannt, einem umfassenden Test zur Beurteilung und Behandlung von Erkrankungen des unteren Gastrointestinaltrakts, der Symptome wie chronische Schmerzen, Blähungen, Verstopfung oder Durchfall umfasst. Diese Studie zeigt, dass MetaXplore Ärzte dabei unterstützen kann, zugrunde liegende Darmprobleme zu identifizieren und zu behandeln, die mit herkömmlichen Tests oft nicht erkannt werden. In über 70 der Fälle ergab der Test Befunde wie Anomalien der Darmflora, Anzeichen einer Infektion, Entzündungsmarker oder Funktionsstörungen, die als Grundlage für gezielte Behandlungsstrategien dienen können. Darüber hinaus berichteten zwei Drittel der MetaXplore-Patienten in einer separaten Studie mit Follow-up-Ergebnissen über eine Verbesserung ihrer Symptome, nachdem ihre Behandlung auf der Grundlage der Testergebnisse angepasst worden war.

Diese Ergebnisse unterstreichen den klinischen Wert der MetaXplore-Testergebnisse für die Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei Patienten mit chronischen Erkrankungen des unteren Gastrointestinaltrakts und zeigen das Potenzial für eine Neugestaltung der klinischen Behandlung dieser Erkrankungen und die Festlegung eines neuen Versorgungsstandards. Eine eingehende Analyse der Abrechnungs- und Leistungsdaten für die Zielpatientengruppen von MetaXplore hat eine adressierbare Population von 82,2 Millionen Patienten in den USA, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Australien ermittelt.

MetaXplore identifiziert in den meisten Fällen umsetzbare Ergebnisse

Eine von Microba durchgeführte Analyse der Testergebnisse von 4.616 MetaXplore GI Plus-Patienten aus Australien ergab, dass 71,4% (3.295) der Berichte umsetzbare Ergebnisse identifizierten.

41,9% (1.932) der Berichte zeigten abnormale Mikrobiom-Marker im Zusammenhang mit der Magen-Darm-Gesundheit , darunter 7 %, die positiv auf eine Pathogenart getestet wurden, die GI-Infektionen verursachen kann. Diese abnormalen Mikrobiom-Marker können durch evidenzbasierte, gezielte Ernährungs- oder Lebensstiländerungen oder eine antimikrobielle Therapie (Antibiotika) behandelt werden, wenn ein Pathogen identifiziert wird

(1.932) der Berichte zeigten , darunter 7 %, die positiv auf eine Pathogenart getestet wurden, die GI-Infektionen verursachen kann. Diese abnormalen Mikrobiom-Marker können durch behandelt werden, wenn ein Pathogen identifiziert wird 9,9% (459) der Berichte waren positiv für einen gastrointestinalen Marker (z. B. Entzündung, Pankreasinsuffizienz oder okkultes Blut im Stuhl), was weitere diagnostische Untersuchungen und die Unterstützung der Behandlung von Erkrankungen wie entzündlichen Darmerkrankungen (IBD), Darmkrebs oder Pankreasinsuffizienz durch pharmakologische Behandlung einschließlich Biologika erforderlich machte

(459) der Berichte waren (z. B. Entzündung, Pankreasinsuffizienz oder okkultes Blut im Stuhl), was weitere diagnostische Untersuchungen und die Unterstützung der Behandlung von Erkrankungen wie entzündlichen Darmerkrankungen (IBD), Darmkrebs oder Pankreasinsuffizienz durch 19,6% (904) der Berichte waren positiv für mehrere Marker (Mikrobiom und Magen-Darm-Trakt) und wurden durch eine personalisierte Kombination aus pharmakologischen, ernährungsbezogenen und lebensstilbezogenen Strategien behandelt

Diese Ergebnisse zeigen, wie der MetaXplore-Test wichtige neue Erkenntnisse liefert, die es Ärzten ermöglichen, personalisierte, multidimensionale Behandlungspläne zur Unterstützung der klinischen Behandlung von Patienten mit chronischen und funktionellen Erkrankungen des unteren Magen-Darm-Trakts anzuwenden. In Fällen, in denen keine signifikanten Befunde festgestellt wurden, können die Ergebnisse Ärzten helfen, mögliche Ursachen für die gastrointestinalen Symptome der Patienten auszuschließen und einzugrenzen, und möglicherweise auf psychologische oder neurologische Faktoren hinweisen, die zu den Symptomen beitragen und zusätzliche klinische Behandlungswege eröffnen. Diese Studie ist noch nicht abgeschlossen, unterstützt die Integration des MetaXplore-Tests in Standardversorgungsprotokolle und wird voraussichtlich in Fachzeitschriften mit Peer-Review veröffentlicht.

MetaXplore-Patienten berichten von messbaren gesundheitlichen Vorteilen

Eine separate Studie von Microba mit 84 Patienten, die eine MetaXplore-gestützte Behandlung erhielten, ergab, dass 65,5% nach Befolgung der Empfehlungen ihres Arztes von Gesundheitsverbesserungen berichteten:

22,6% berichteten von einer signifikanten Verbesserung

berichteten 42,9% stellten eine gewisse Verbesserung fest

Diese vorläufigen Ergebnisse unterstreichen, wie die MetaXplore-Testergebnisse und personalisierte, gezielte Interventionen die Behandlungsergebnisse der Patienten verbessern. Diese ersten Daten aus der Patientenbefragung belegen den Zusammenhang zwischen positiven MetaXplore-Testergebnissen und verbesserten Patientenergebnissen. Sie untermauern die klinische Wirksamkeit, die Microba bei Ärzten und Patienten beobachtet, und bilden die Grundlage für größere geplante Studien zur Messung der Patientenergebnisse.

Associate Professor Graham Radford-Smith, ein führender Gastroenterologe und Experte für funktionelle GI-Erkrankungen, arbeitet derzeit mit Microba an einer klinischen Anwendungsstudie zu MetaXplore in seiner Praxis. Er kommentierte:

"MetaXplore ist eine leistungsstarke Ergänzung des diagnostischen Instrumentariums für Patienten mit anhaltenden gastrointestinalen Symptomen. Es ermöglicht mir, eine Dysbiose des Mikrobioms objektiv zu identifizieren, die Qualität der Ernährung zu bewerten und Patienten zu evidenzbasierten Ernährungsstrategien zu leiten. Wichtig ist, dass es dabei hilft, Patienten mit normalen GI- und mikrobiellen Profilen zu unterscheiden, die möglicherweise eher von psychologischer Unterstützung als von weiteren invasiven Tests oder einer Eskalation der medikamentösen Therapie profitieren."

Adressierbarer Markt von über 82 Millionen Patienten mit Symptomen im unteren Gastrointestinaltrakt

Eine eingehende Analyse der Abrechnungs- und Leistungsdaten für die Zielpatientengruppen von MetaXplore ergab eine adressierbare Population von 82,2 Millionen Patienten in den USA, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Australien1. Diese Population besteht aus Patienten mit chronischer Diarrhoe oder unspezifischen abdominalen Symptomen wie Schmerzen, Blähungen und Verstopfung, einschließlich Patienten mit Reizdarmsyndrom (IBS) oder entzündlichen Darmerkrankungen (IBD). Die derzeitige Standardbehandlung dieser Patienten führt dazu, dass schätzungsweise 50 der Patienten keine Linderung ihrer Symptome erfahren2, sodass eine radikale Verbesserung der verfügbaren Instrumente zur Unterstützung dieser Patienten und zur Verbesserung der Ergebnisse erforderlich ist. MetaXplore unterstützt Ärzte bei der Behandlung und Verbesserung der Ergebnisse für diese Patienten durch einen umfassenden Test, der Folgendes leisten kann:

Bewertung struktureller und funktioneller Anomalien im Mikrobiom

Erkennung übersehener schädlicher Darmbakterien (Pathogene) sowie Entzündungs- oder Insuffizienzmarker

Identifizierung evidenzbasierter, personalisierter Strategien zur Änderung der Medikation, Ernährung und Lebensweise

Unterstützung der Motivation der Patienten und die Einhaltung der Änderungen der Medikation, Ernährung und Lebensweise

Kann die Identifizierung von Fällen unterstützen, in denen eine psychologische Betreuung angebracht sein könnte

Angesichts der zunehmenden Belastung durch chronische Verdauungsstörungen bietet MetaXplore eine skalierbare, evidenzbasierte neue Lösung zur Bewertung und klinischen Behandlung von GI-Funktionsstörungen.

Über Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences ist ein Präzisionsmikrobiomunternehmen, das sich der Verbesserung der menschlichen Gesundheit verschrieben hat. Mit seiner weltweit führenden Technologie zur Messung des menschlichen Darmmikrobioms treibt Microba die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Therapeutika für schwere chronische Krankheiten voran und bietet Forschern, Klinikern und Verbrauchern weltweit Dienstleistungen im Bereich der Darmmikrobiomuntersuchung an. Durch Partnerschaften mit führenden Organisationen fördert Microba die Entdeckung neuer Zusammenhänge zwischen Mikrobiom, Gesundheit und Krankheit für die Entwicklung neuer Gesundheitslösungen.

