Die agentenbasierte Erfahrung von Qlik wurde entwickelt, um Benutzer in allen Rollen zu unterstützen, und wird die Art und Weise, wie Unternehmen mit Daten interagieren, neu gestalten

Qlik ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Datenintegration, Datenqualität, Analytik und künstliche Intelligenz, hat heute auf der Qlik Connect 2025. seine neue agentenbasierte Erfahrung vorgestellt. Die agentenbasierte Erfahrung bietet eine einzige, dialogorientierte Oberfläche, über die Benutzer im gesamten Unternehmen auf natürliche Weise mit Daten interagieren können. Mithilfe spezieller KI-Agenten lassen sich Erkenntnisse schnell gewinnen, Entscheidungen beschleunigen und die Produktivität steigern komplexe datengesteuerte Workflows werden so vereinfacht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514788514/de/

Qlik hat die Möglichkeiten der Datenexploration, -visualisierung und -analyse kontinuierlich vorangetrieben. Im Mittelpunkt dieser kontinuierlichen Innovation steht die Qlik-Engine eine einzigartige Technologie, die Beziehungen zwischen Daten indexiert und so die Entdeckung unerwarteter Zusammenhänge ermöglicht. Die Agentenerfahrung baut direkt auf dieser Engine auf und erweitert die Möglichkeiten von Benutzern und Agenten, intuitiv auf diese Beziehungen zuzugreifen, Erkenntnisse zu gewinnen und Maßnahmen für unterschiedliche Daten zu ergreifen.

Die Agentenerfahrung ermöglicht es Benutzern, durch einfache Dialoge in natürlicher Sprache auf Erkenntnisse zuzugreifen und Maßnahmen zu ergreifen. Die Erfahrung funktioniert nahtlos in der gesamten Qlik Cloud einschließlich Datenintegration, Datenqualität und Analyselösungen und beseitigt Reibungsverluste, sodass schnelle, intuitive Einblicke für intelligentere Entscheidungen und höhere Produktivität möglich sind.

Auf der Qlik Connect demonstrierte das Unternehmen, wie spezialisierte KI-Agenten die Benutzer innerhalb dieser neuen Erfahrung unterstützen werden:

Qlik Answers wurde im letzten Jahr für unstrukturierte Daten eingeführt und wird strukturierte und unstrukturierte Daten in einer einzigen natürlichen Sprache zusammenführen, um zuverlässige Antworten zu liefern und automatisierte Aktionen zu ermöglichen.

wurde im letzten Jahr für unstrukturierte Daten eingeführt und wird strukturierte und unstrukturierte Daten in einer einzigen natürlichen Sprache zusammenführen, um zuverlässige Antworten zu liefern und automatisierte Aktionen zu ermöglichen. Ein Discovery-Agent , der auf der Veranstaltung erstmals vorgestellt wurde, identifiziert proaktiv kritische Risiken und Chancen in Anwendungen und Datensätzen und präsentiert Erkenntnisse und empfohlene Maßnahmen in einem personalisierten Feed.

, der auf der Veranstaltung erstmals vorgestellt wurde, identifiziert proaktiv kritische Risiken und Chancen in Anwendungen und Datensätzen und präsentiert Erkenntnisse und empfohlene Maßnahmen in einem personalisierten Feed. Ein als Konzept vorgestellter Pipeline-Agent ermöglicht es Benutzern, gewünschte Geschäftsergebnisse in Form einer Konversation zu beschreiben, woraufhin automatisierte Empfehlungen und die Gestaltung der erforderlichen Datenpipelines erfolgen.

Angesichts unvorhersehbarer Marktbedingungen und des zunehmenden Drucks, wichtige Entscheidungen schnell zu treffen, haben Unternehmen ihre Investitionen in KI erhöht. Mit seiner agentenbasierten Erfahrung konzentriert sich Qlik darauf, Kunden dabei zu unterstützen, Daten in zeitnahe, hochwertige Entscheidungen und Ergebnisse umzuwandeln. Die agentenbasierte Erfahrung von Qlik wurde speziell entwickelt, um Teams in schnelllebigen Umgebungen zu befähigen, sowohl Entscheidungen als auch die Produktivität zu beschleunigen.

"Bei dieser neuen agentenbasierten Erfahrung geht es darum, die Distanz zwischen Daten, Entscheidungen und Ergebnissen zu beseitigen", so Mike Capone, CEO von Qlik. "Die Menschen wünschen sich eine nahtlose, dialogorientierte Möglichkeit, mit ihren Daten zu interagieren eine, die sich natürlich in ihre Arbeit einfügt und klare, vertrauenswürdige Antworten im Kontext liefert. Wir haben diese Erfahrung entwickelt, um widerzuspiegeln, wie Entscheidungen in einem Unternehmen tatsächlich getroffen werden."

"Die Nachfrage nach KI, die mehr kann als nur Antworten generieren, wächst. Unternehmen wollen Systeme, die komplexe Daten analysieren, ihre Ergebnisse erklären und Maßnahmen vorantreiben können", so Megha Kumar, Research Vice President, Worldwide Analytics AI, IDC. "Qlik Answers kombiniert strukturierte und unstrukturierte Daten mit Automatisierung in einem kontrollierten, erklärbaren Framework. Es ist ein starkes Beispiel dafür, wie agentenbasierte KI die Entscheidungsfindung in Unternehmen unterstützen kann."

"Wir stehen unter ständigem Druck, schnellere und bessere Entscheidungen auf der Grundlage von Daten zu treffen, die über das gesamte Unternehmen verstreut sind", so Yuzuru Fukuda, Corporate Executive Officer Senior EVP, Enterprise Division CEO, Fujitsu. "Die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und eine vertrauenswürdige, kontextbezogene Antwort zu erhalten über strukturierte Berichte, unstrukturierte Inhalte und automatisierte Workflows hinweg ist genau die Funktion, auf die wir gewartet haben. Sie hat das Potenzial, viele Reibungsverluste bei der tatsächlichen Entscheidungsfindung zu beseitigen."

Die Einführung der agentenbasierten Lösung von Qlik soll im Sommer dieses Jahres mit privaten Vorabversionen beginnen. Teams, die an der Qlik Connect teilnehmen, können die agentenbasierten Funktionen in Live-Demos und Executive Briefings aus erster Hand erleben. Weitere Informationen zu unserer neuen agentenbasierten KI-Lösung finden Sie in unserem Blog oder wenden Sie sich an Ihren Qlik-Ansprechpartner.

Über Qlik

Qlik wandelt komplexe Datenlandschaften in umsetzbare Erkenntnisse um und treibt so strategische Geschäftsergebnisse voran. Mit über 40.000 Kunden weltweit bietet unser Portfolio fortschrittliche KI/ML-, Datenintegrations- und Analyselösungen für Unternehmen. Unsere praktischen und skalierbaren KI/ML-Tools ermöglichen schnellere und bessere Entscheidungen. Wir zeichnen uns durch Datenintegration und -governance aus und bieten umfassende Lösungen, die mit verschiedenen Datenquellen kompatibel sind. Intuitive Analysen von Qlik decken verborgene Muster auf und versetzen Teams in die Lage, komplexe Herausforderungen zu meistern und neue Chancen zu nutzen. Als strategischer Partner machen wir unsere Kunden mit unserer plattformunabhängigen Technologie und unserem Fachwissen wettbewerbsfähiger.

2025 QlikTech International AB. Alle Rechte vorbehalten. Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind möglicherweise Handelsnamen, Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer, mit denen sie verbunden sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514788514/de/

Contacts:

Medienkontakt

Keith Parker

keith.parker@qlik.com

512-367-2884