Der strategische Ansatz von Ras Al Khaimah für nachhaltiges, branchenübergreifendes Wachstum und ein starkes Wirtschafts- und Investitionsumfeld wurde von der internationalen Ratingagentur Fitch bestätigt, die das Rating mit "A+" und stabilem Ausblick bekräftigte.

