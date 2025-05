Die Firma unterschreibt einen langfristigen Mietvertrag für ein neues Gebäude in der 37 Place du Marché Saint-Honoré, behält aber gleichzeitig ihren französischen Hauptsitz in der 14 Place Vendôme

Mit seinen insgesamt 16.000 Quadratmetern besitzt dieses Gebäude große, offene Etagen und eine moderne Einrichtung über fünf Stockwerke und bietet Platz für 1.000 Mitarbeiter

Die neuen Büroräume spiegeln eine langfristige Verbundenheit mit der Stadt und weitere umfangreiche Investitionen in Frankreich wider, wo die Firma im Rahmen geschäftlicher und philanthropischer Partnerschaften seit 2018 über 100 Millionen Dollar investiert hat

JPMorganChase gab heute die Unterzeichnung eines Mitvertrags für ein neues Gebäude in der 37 Place du Marché Saint-Honoré bekannt, während die Firma in der Stadt die Marke von 1.000 Mitarbeitern übersprungen hat. Die neuen Büros liegen hinter dem Hauptsitz der Bank in der 14 Place Vendôme und gegenüber der 21 Place du Marché, wo die Bank ebenfalls Mitarbeiter hat. Zwar reduziert die Firma die Anzahl seiner im Zentrum von Paris belegten Gebäude damit von sechs auf drei, aber die Gesamt-Bürofläche steigt deutlich an, wodurch ein viel angenehmeres Arbeitsumfeld entsteht.

Das neue Gebäude wird nach einer kompletten Umgestaltung im Frühjahr 2027 eröffnet, während gleichzeitig alle in Zukunft nicht mehr genutzten Gebäude geräumt werden. Viele Mitarbeiter werden in das neue Gebäude umziehen und vor allem Platz in der 14 Place Vendôme freimachen und somit die Kundenbereiche aufwerten.

Jamie Dimon, CEO von JPMorganChase, erklärte dazu: "Diese neue Investition spiegelt den riesigen geschäftlichen Erfolg wider, denn wir, insbesondere über die letzten fünf Jahre, in Paris erzielt haben. Wir haben weiterhin einige unserer besten Mitarbeiter in die Stadt gebracht und weitere Mitarbeiter vor Ort eingestellt, und das in einem Umfang, der jenseits unserer Erwartungen lag. Mit diesem Gebäude und unserem traditionellen Hauptsitz in der 14 Place Vendôme haben wir uns für die nächste Banker-Generation bereit gemacht."

Das von dem bekannten Architekten Ricardo Bofill entworfene, 16.000 Quadratmeter große Gebäude wird einen flexiblen Arbeitsbereich für optimale Zusammenarbeit schaffen und den Mitarbeitern auf fünf Stockwerken mit großen, offenen Etagen und einer modernen Einrichtung ein Erlebnis von Weltklasse bieten.

Präsident Emmanuel Macron erläuterte: "Unsere Strategie, Paris für Finanzdienstleistungsunternehmen zum attraktivsten Standort in der EU zu machen, zahlt sich weiterhin aus. JPMorganChase ist schon sehr lange in der Französischen Republik präsent, pflegt dort gute Beziehungen und war im Rahmen der Expansion der letzten Jahre durch Investitionen im lokalen Umfeld in Paris ein gesellschaftlich verantwortungsbewusstes Vorzeigeunternehmen."

Diese Ankündigung fällt mit dem 20-jährigenJubiläum der renommierten Global Markets Conference des Unternehmens zusammen, bei dem in Paris jedes Jahr Unternehmen und Investoren zusammenkommen und die die Bedeutung von Paris als Finanzzentrum unterstreicht. Nach der Fertigstellung wird das Sales Trading-Team der Bank unter den ersten sein, die das neue Gebäude in der 37 Place du Marché Saint-Honoré beziehen.

Moderne Arbeitsumgebung, die dem Wohlbefinden der Mitarbeiter Priorität einräumt

37 Place du Marché Saint-Honoré wird mit einer Mischung aus formellen und informellen Konferenzbereichen für innovatives Denken und optimale Zusammenarbeit auf die Arbeitsweise der Zukunft ausgerichtet sein. Dort wird es für gesellige Treffen auch einen Café-Bereich geben.

Den Mitarbeitern stehen zudem hochwertige Wellness-Erlebnisse zur Verfügung. In der 37 Place du Marché Saint-Honoré wird das physische wie auch das emotionale Wohlbefinden der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. Dies wir erreicht durch die natürliche Beleuchtung, den Einsatz von Luftqualitätssensoren und ein biophiles Design. Und mit Einrichtungen wie Still- und Meditationsräumen, Terrassen und begehbaren Dachbereichen, die im Zentrum von Paris einen begehrten privaten Frischluftbereich verfügbar machen, wird es viele Möglichkeiten geben, einen Ausgleich im Arbeitsalltag zu schaffen.

Entsprechend den globalen Nachhaltigkeitszielen von JPMorganChase für das gesamte Immobilienportfolio besteht das Ziel darin, im Gebäude eine fortschrittliche Umgebung zu schaffen, einschließlich Wellness-Zertifizierung: BREEM (Überragend), Well Core Shell (Gold), Wiredscore (Platin) und SmartScore (Silber).

Unter der Leitung von CBRE Investment Management findet gerade die komplette Neueinrichtung statt, die einen Benchmark für nachhaltige, intelligente Hochleistungsbüros in der Stadt setzen soll.

Engagiert für Paris und Frankreich

Seit mehr als 150 Jahren steht JPMorganChase im Dienste seiner Kunden und des lokalen Umfelds im Großraum Paris, in guten wie in schwierigen Zeiten. Dies geschah auf vielerlei Weise, von der Beteiligung der Bürger am Wirtschaftswachstum des Landes bis hin zur Unterstützung der Alliierten im Ersten Weltkrieg. Heute, als eine der am längsten tätigen amerikanischen Banken in Frankreich und als großer Arbeitgeber, bleiben wir dieser Mission verpflichtet und stärken auch weiterhin das lokale Umfeld, indem wir Einzelpersonen und Institutionen, darunter kleine, mittlere und große Unternehmen, Schulen und Gesundheitseinrichtungen, fördern.

Seit der Ankündigung wichtiger gemeinnütziger Partnerschaften in Seine-Saint-Denis im Jahr 2018 hat die Bank in der Region 100 Millionen Dollar durch lokale Partnerschaften investiert. Erst kürzlich entstand dadurch der Bpifrance Spark Fund eine Investment-Initiative in Kooperation mit Bpifrance, die darauf ausgerichtet ist, gender-diverse private Investmentgesellschaften und Fonds, die in Strategien investieren, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Gemeinden ausüben, mit Kapital auszustatten.

Mit ihren mehr als 1.000 Angestellten in Frankreich bietet die Bank verschiedene Dienstleistungen in den Bereichen Geschäfts- und Investmentbanking, Handelsaktivitäten, Privatkundengeschäft und Vermögensverwaltung. Ihre 1.000 Mitarbeiter in Paris stammen aus 61 verschiedenen Ländern und bilden einen echten Schmelztiegel der globalen Ideen.

