Solana-Layer-2 Solaxy hat mit ihrem Presale mehr als 36 Mio. $ erreicht

Das Interesse an dem Presale der ersten Solana-Skalierungslösung Solaxy ($SOLX) bleibt konstant auf einem hohen Niveau, nachdem dieser mittlerweile mehr als 36,44 Mio. USD eingenommen hat. Dabei sind allein über die vergangen 24 Stunden weiteren 600.000 USD hinzugekommen.

Zeitgleich hat der SOL-Coin bei seiner Reise bis zur Marke von 200 USD vorerst eine erste Abkühlung erlebt. Ein Großteil dieser Entwicklung ist auf den Memecoin-Sektor zurückzuführen, welcher wieder eine erhöhte Aktivität aufwies. So konnten sie ihre Marktkapitalisierung erneut auf mehr als 72 Mrd. USD treiben, von denen 15 Mrd. USD Coins aus Solana ausmachen.

Dennoch gibt es auch kritische Stimmen wie von dem Krypto-Bankenunternehmen Sygnum, welches die hohe Abhängigkeit von den Memecoins verwies, die ein Warnzeichen ist. So können sie zwar hohe Volumina erzielen, sind allerdings aufgrund ihres spekulativen Charakters weniger nachhaltig als langfristige Investments.

All dies stellt zudem ein Problem für Solana dar, welches Solaxy nun lösen soll. Dies ist die erste Solana-Skalierungslösung, welche die kritischen Probleme der Blockchain beheben soll. So soll die Zuverlässigkeit des Netzwerkes bei einem hohen Datenverkehr wieder gesteigert werden.

Auf diese Weise könnte Solana bei vielen weiteren Kryptosektoren von DeFi bis Tokenisierung die Führung übernehmen und Ethereum bedeutende Marktanteile abnehmen. Somit kann die Blockchain endlich kompromisslos skalieren.

Deswegen stürzen sich die Anleger auf den Presale, welcher jede Woche einen weitere Million US-Dollar einnehmen kann. Somit konnte sich dieser zu einem der erfolgreichsten Vorverkäufe des aktuellen Jahres entwickeln.

In der aktuellen Phase werden die $SOLX-Coins noch für einen ermäßigten Preis in Höhe von 0,001726 USD angeboten. Diese wird in weniger als einem Tag und 15 Stunden enden, womit eine Preiserhöhung erfolgt.

Viele wie VanEck setzen auf Solana, aber Sygnum ist nicht überzeugt

Sygnum hegt Zweifel an der Dominanz von Solana. So hat sich die Krypto-Bank skeptisch darüber geäußert, dass SOL eines Tages ETH übertreffen könnte. Als Grund dafür wurde die hohe Abhängigkeit zu den Memecoins erwähnt, was diese als Schwäche deutet. Aufgrund dieser hohen Volatilität sei die Chain weniger attraktiv für TradFi.

Im Gegensatz dazu bewertet die Bank Ethereum als sicher, stabil und langlebig. Insbesondere auf diese Aspekte legen vor allem die Institutionen großen Wert. Daher erwarten die Analysten auch, dass Ethereum in Zukunft noch dominant in unterschiedlichen Bereichen wie Tokenisierung, Stablecoins und DeFi sein wird.

Andere Analysten schätzen dies hingegen unterschiedlich sein. So wurde unter anderem der Tokenized U.S. Treasury Fund von VanEck direkt auf Solana gestartet. Ebenso hat DeFi Development Corp. (ehemals Janover) gerade 12 Mio. USD in das Ökosystem investiert und einen Validator mit über 500.000 gestakten $SOL erworben.

Ebenso sollte man das auf Solana spezialisierte Unternehmen Sol Strategies im Blick behalten. Hinzu kommen zahlreiche Anmeldungen von SOL-Spot-ETFS von etwa 21Shares, Bitwise, Canary Capital und VanEck.

Die Frage ist nun jedoch, was die Analysten in Solana erkannt haben, was Sygnum nicht sieht. Möglicherweise ist dies die Skalierungslösung Solaxy, welche aufgrund der größeren Zuverlässigkeit das fehlende Element für die Massenadoption sein kann.

Zwar haben viele angezweifelt, dass die schnelle Solana-Blockchain eine Skalierungslösung benötigt, jedoch haben die zahlreichen Netzwerkausfälle und Transaktionsabbrüche gezeigt, wie sehr die Chain ein Upgrade für die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit benötigt. Damit könnte sie auch leichter Ethereum den Rang ablaufen.

TradFi könnte wegen Solaxy-Infrastruktur stärker auf Solana setzen

Mithilfe von Solaxy sollen für Solana noch deutlich mehr Anwendungsfälle erschlossen werden, was vor allem über die Zuverlässigkeit erreicht wird. Dabei läuft die Skalierungslösung parallel zur Layer-1 und soll diese bei einem hohen Datenaufkommen entlassen.

Dafür werden die Transaktionen außerhalb von der Blockchain verarbeitet und dann gebündelt auf Solana gespeichert. Somit soll die Geschwindigkeit erhalten bleiben, während gleichzeitig die Verlangsamungen vermieden werden.

Solaxy kann daher auch als einen zweite Engine betrachtet werden, welche auf die gleiche oder sogar eine höhere Leistung als Solana kommen soll. Entwickelt wurde sie für einen Durchsatz auf Solana-Niveau, wobei sie selbst bei Höchstbelastungen eine ununterbrochene Leistung sicherstellen sollen.

Die Memecoins machen derzeit noch einen Großteil des Umsatzes von Solana aus. Allerdings ist dies nicht genug, um die Institutionen von der Blockchain zu überzeugen. Mit Solaxy werden auch die nötige Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit geboten, welche viele Bereiche wie DeFi, NFTs und Spiele benötigen, um darauf aufzubauen.

Das könnte es auch sein, was VanEck, DeFi Development Corp. und andere setzen: nicht nur ein von Memecoins angetriebener Hype, sondern eine solide und belastbare Infrastruktur. Genau dies will Solaxy nun bieten.

VanEck prognostiziert für 2025 einen Solana-Preis von 520 USD

Nach der Einschätzung der international tätigen Investmentfirma VanEck, welche mehr als 116 Mrd. USD verwaltet, könnte Solana sogar noch in diesem Jahr einen Kurs von 520 USD erzielen. Basierend auf dem aktuellen Preis von 170,88 USD würde dies einer Verdreifachung entsprechen.

Im Jahr 2020 wurde Solana noch zu einem Kurs von gerade einmal 0,50 USD gehandelt. Somit haben frühe Investoren einen Gewinn von 1000x erzielt, was einen Betrag von 1.000 USD in 1 Mio. USD verwandelt hätte.

Die meisten Anleger haben diesen Kursanstieg jedoch verpasst. Solaxy befindet sich nun hingegen noch im Presale und könnte in diesen Zyklus eine vergleichbare Entwicklung hinlegen; vor allem wegen der wichtigen Rolle für die Solana-Skalierung.

Mit einem Preis von nur 0,001724 USD ist ein Investment in den $SOLX-Coin wie mit einem Memecoin vergleichbar. Durch seine Bindung an die Netzwerkaktivität könnte dieser in seiner Nutzung und seinem Wert mit dem Solana-Ökosystem wachsen. Somit könnte es sich um die nächste Infrastruktur handeln, welche um 100x steigt.

So können Sie vor dem Ausverkauf noch $SOLX über den Presale kaufen

Der Presale von Solaxy hat mittlerweile 36,44 Mio. USD eingenommen und somit ist die Marke von 37 Mio. USD schon bald erreicht. Daher steht der Ausverkauf schon unmittelbar bevor.

Wenn Sie schon vor der Markteinführung die $SOLX-Coins kaufen wollen, öffnen Sie die Solaxy-Website. Mit dieser synchronisieren Sie eine digitale Geldbörse und können dann kaufen. Ebenso lassen sich die Coins schon für eine Rendite von 111 % pro Jahr staken, wobei diese von der Poolgröße abhängt.

Für eine nahtlose Erfahrung ist die Best Wallet empfehlenswert. Denn diese zeigt die Coins schon vor dem Start im Portfolio an und unterstützt unterschiedliche Blockchains.

Damit Sie keine wichtigen Entwicklungen von Solaxy verpassen, ist es empfehlenswert, dem Projekt auf X und Telegram zu folgen.

