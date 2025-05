Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass Michael L. Perica, Chief Financial Officer, und Dean Pohl, Vice President, Treasurer and Investor Relations, bei folgenden Konferenzen Präsentationen machen und in individuellen Besprechungen und kleinen Gruppen mit Investoren zusammentreffen werden:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250515817851/de/

Rimini Street Announces Upcoming 2025 Investor Conference Schedule

28. Mai 2025: Craig-Hallum 22nd Annual Institutional Investor Conference, Minneapolis

29. Mai 2025: TD Cowen 53rd Annual TMT Conference, New York City

Fireside Chat: 13:15 Uhr ET, Webcast-Link

24. 26. Juni 2025: Roth 15th Annual London Conference, London

Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an Rimini Street Investor Relations unter IR@riministreet.com. Auf der Rimini Street Investor Relations Website finden Sie Links zu den Live- und archivierten Präsentationen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Unternehmen der Russell 2000®, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support und innovativen Lösungen für Unternehmenssoftware sowie der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio integrierter Lösungen für Betrieb, Verwaltung, Support, Anpassung, Konfiguration, Anbindung, Schutz, Überwachung und Optimierung von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware. Das Unternehmen hat Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen Organisationen und Behörden abgeschlossen, die Rimini Street als ihren bewährten und vertrauenswürdigen Anbieter von unternehmenskritischen Unternehmenssoftwarelösungen ausgewählt haben, um ihre Betriebsergebnisse zu verbessern und Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe zu realisieren, die für KI und andere Innovationsinvestitionen frei werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.riministreet.com und nehmen Sie auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn mit Rimini Street Verbindung auf. (IR-RMNI)

2025 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250515817851/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-7636

dpohl@riministreet.com



Ansprechpartner für Medien

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com