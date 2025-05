KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Militärausgaben:

"Auf den zweiten Blick relativiert sich diese Zahl allerdings, da sich Wadephul ein Hintertürchen offengelassen hat. Er will zu den fünf Prozent nicht nur reine Militärausgaben rechnen, sondern auch Investitionen in die militärisch nutzbare Infrastruktur in Höhe von 1,5 des BIP. Dazu gehören unter anderem Schienentrassen wie Autobahnbrücken, also Dinge, die ohnehin saniert werden müssen und für die in den kommenden zehn Jahren ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro vorgesehen ist. Diesen Rechentrick hat bereits Nato-Generalsekretär Mark Rutte vorgeschlagen, da er vielen Ländern entgegenkommen würde. Noch sind dies nur Worte, vage Ankündigungen. So liegt der Verdacht nahe, dass es dem Kanzler und seinem Außenminister nur darum geht, Trump zu besänftigen und ihn vor dem Nato-Gipfel im Juni bei Laune zu halten."/DP/jha