Köln (ots) -Die renommierte Schauspielerin Gesine Cukrowski (56) kritisiert, dass Frauen in Film und Fernsehen in klischeehafte Rollenmuster gedrängt oder in ihrem Alter überhaupt nicht mehr beschäftigt werden. In einem Interview mit dem Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" für RedaktionsNetzwerk Deutschland und Kölner Stadt-Anzeiger sagt Cukrowski: "Ich hatte letztes Jahr fünf Drehtage, und damit bin ich keine Ausnahme. Ich kann mir gar nicht leisten, Drehbücher abzusagen." Cukrowski: "Wir haben eine Drehsituation, bei der in diesem Jahr 50 Prozent weniger produziert wird. Das heißt: Leute, die sonst immer nur Kino gedreht haben und Fernsehen so ein bisschen unter ihrer Würde fanden, drehen jetzt irgendwelche 'SOKOs'. Man ist erstaunt, wer nun gerade was spielt, weil die Situation sehr brutal ist." Bei Frauen werde von den Programmverantwortlichen nur noch "die Schöne, die Verbitterte und die Omi" verlangt. Dafür verantwortlich sei neben den geringeren Budgets auch der Quotendruck: "Die Sender sind dazu übergegangen, minutiös einzuteilen, welcher Stoff welche Zielgruppe erreicht. Das ist so kleinteilig, dass ich mich manchmal wundere. Ich weiß gar nicht, wie da Kreativität noch möglich ist, wenn man solche krassen Vorgaben hat, wie etwas zu sein hat." Cukrowski räumt ein: "Das sind schon Maßgaben, die ich kreativfeindlich finde. Aber ich muss auch nicht rechtfertigen, warum es mich als Sender gibt." Die Bundesverdienstkreuzträgerin engagiert sich mit ihrer Kampagne "Let's Change The Picture" für die Abbildung von lebensnahen, modernen und diversen Frauenfiguren 47+ in Film und Fernsehen.