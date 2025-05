Osnabrück (ots) -TV-Anwalt Ingo Lenßen fasst Pläne für den RuhestandIngo Lenßen: "Ich möchte gerne der Caddy meines Sohnes werden und ihm die Tasche tragen."Osnabrück. - Der bekannte TV-Anwalt Ingo Lenßen denkt mit 64 Jahren noch nicht an den Ruhestand. "Es gibt keine Pläne für den Ruhestand und die wird es auch so schnell nicht geben", sagte Lenßen im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Er liebe seine Berufe und wolle sie "so lange machen, wie es Spaß macht". Zudem halte die Arbeit mit jungen Menschen jung: "Wer zu früh aufhört, der wird auch schneller alt."Für die Zeit nach der Karriere habe er allerdings einen Wunsch: "Ich möchte gerne der Caddy meines Sohnes werden und ihm die Tasche tragen." Bosse Lenßen ist professioneller Golfer. Das Arrangement sei bereits besprochen worden.+++mageDie vollständigen Interviewaussagen von Ingo Lenßen im autorisierten Wortlaut:Mehr als 20 Jahre später und Sie sind immer noch im TV. Mit 64 denken viele andere schon über die Rente nach, ist das bei Ihnen auch der Fall?Nein! Es gibt keine Pläne für den Ruhestand und die wird es auch so schnell nicht geben. Ich habe den Segen, die Berufe auszuüben, an denen ich eine unglaubliche Freude habe. Das werde ich so lange machen, wie es Spaß macht. Und ich sage nur eines: Wer zu früh aufhört, der wird auch schneller alt. Ich bleibe ganz gerne Ansprechpartner auf Augenhöhe. Außerdem ist es doch sehr toll, wenn man mit jungen Menschen arbeiten darf. Man lernt täglich so viel. Das ist fantastisch.Aber was, wenn es doch mal in Rente geht?Für diese Zeit habe ich eigentlich nur einen neuen Berufswunsch: Ich möchte gerne der Caddy meines Sohnes werden und ihm die Tasche tragen. Er ist professioneller Golfer und ich möchte ihn gerne unterstützen. Das haben wir auch schon besprochen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6035181