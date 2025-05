The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.05.2025ISIN NameDE000HLB56S9 LB.HESS.THR.CARRARA05H/24DE000DJ9AJ00 DZ BANK IS.A2582FR0128379494 FRANKREICH 24/25 ZOXS2176713613 JFM 20/25 MTN REGSUS21688AAE29 CO. RABOBANK 15/25 MTNUS808513AX31 CHARLES SCHWAB 18/25CA949746RQ67 WELLS FARGO 15/25 MTNCH0344583791 PFZ.SCHW.KT.BKN 16-25