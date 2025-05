DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HENSOLDT - In der deutschen Rüstungsindustrie wünschen sich Unternehmen nach dem Bekenntnis der neuen Bundesregierung zu höheren Verteidigungsausgaben rasch Klarheit über den Investitionsbedarf der Bundeswehr. "Wenn Deutschland Rüstungsgüter von der Stange kaufen und in unsere Regale greifen will, müssen wir wissen, wie groß der Bedarf ist, damit wir entsprechende Produktionskapazitäten aufbauen können", sagte der Vorstandschef des Rüstungsunternehmens und Radarspezialisten Hensoldt, Oliver Dörre, der Augsburger Allgemeinen. Dörre begrüßte, dass der neue CDU-Außenminister Johann Wadephul sich der Forderung von US-Präsident Donald Trump angeschlossen hatte, dass die Nato-Staaten je fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung stecken sollten. (Augsburger Allgemeine)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2025 00:34 ET (04:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.